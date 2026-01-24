Detienen en Michoacán a Alfredo ‘M’, presunto responsable del asesinato de familia de intérpretes

URUAPAN, MICH.- Agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron este sábado a Alfredo “M”, señalado como presunto responsable del asesinato de tres integrantes de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, informaron fuentes federales.

De acuerdo con la información disponible, el detenido sería presunto familiar de Víctor Manuel “M”, Anayeli “H” y Megan Eileen, quienes fueron localizados sin vida en el municipio de Ucareo, luego de permanecer desaparecidos desde el 15 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Tras doble feminicidio, reactivan denuncia: Eric ‘N’ también procesado por violación

Las autoridades no han detallado públicamente, en lo inmediato, las circunstancias específicas de la captura ni el lugar exacto donde fue asegurado, aunque confirmaron la participación de corporaciones estatales y de la fiscalía en el operativo.

Como parte de los antecedentes del caso, se informó que las víctimas fueron reportadas como desaparecidas el 15 de enero y, posteriormente, localizadas sin vida en Ucareo, en una investigación que quedó a cargo de las instancias ministeriales de Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: PRI acusa a Morena de ‘regalar’ petróleo a Cuba y presiona por cifras y contratos

Los cuerpos de Víctor Manuel “M”, su esposa Anayeli “H” y su hija Megan fueron encontrados tirados y calcinados, un hecho que provocó indignación en Michoacán y entre integrantes de la comunidad sorda de la entidad, por el trabajo que realizaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen más personas investigadas ni el posible móvil del crimen, y se mantiene abierta la integración de la carpeta correspondiente con diligencias y peritajes.

TE PUEDE INTERESAR: Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

En el plano institucional, se prevé que Alfredo “M” sea presentado ante la autoridad competente para definir su situación jurídica, mientras la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades, con énfasis en el esclarecimiento de la desaparición y el homicidio de las tres víctimas, así como en el deslinde de responsabilidades conforme avancen las indagatorias.