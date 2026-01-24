Detienen en Michoacán a Alfredo ‘M’, presunto responsable del asesinato de familia de intérpretes

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 24 enero 2026
    Detienen en Michoacán a Alfredo ‘M’, presunto responsable del asesinato de familia de intérpretes
    El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades, con énfasis en el esclarecimiento de la desaparición y el homicidio. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades informaron la detención de un hombre señalado como probable responsable del asesinato de tres integrantes de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas

URUAPAN, MICH.- Agentes de la Guardia Civil y de la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvieron este sábado a Alfredo “M”, señalado como presunto responsable del asesinato de tres integrantes de una familia de intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas, informaron fuentes federales.

De acuerdo con la información disponible, el detenido sería presunto familiar de Víctor Manuel “M”, Anayeli “H” y Megan Eileen, quienes fueron localizados sin vida en el municipio de Ucareo, luego de permanecer desaparecidos desde el 15 de enero.

TE PUEDE INTERESAR: Tras doble feminicidio, reactivan denuncia: Eric ‘N’ también procesado por violación

Las autoridades no han detallado públicamente, en lo inmediato, las circunstancias específicas de la captura ni el lugar exacto donde fue asegurado, aunque confirmaron la participación de corporaciones estatales y de la fiscalía en el operativo.

Como parte de los antecedentes del caso, se informó que las víctimas fueron reportadas como desaparecidas el 15 de enero y, posteriormente, localizadas sin vida en Ucareo, en una investigación que quedó a cargo de las instancias ministeriales de Michoacán.

TE PUEDE INTERESAR: PRI acusa a Morena de ‘regalar’ petróleo a Cuba y presiona por cifras y contratos

Los cuerpos de Víctor Manuel “M”, su esposa Anayeli “H” y su hija Megan fueron encontrados tirados y calcinados, un hecho que provocó indignación en Michoacán y entre integrantes de la comunidad sorda de la entidad, por el trabajo que realizaban como intérpretes de Lengua de Señas Mexicanas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existen más personas investigadas ni el posible móvil del crimen, y se mantiene abierta la integración de la carpeta correspondiente con diligencias y peritajes.

TE PUEDE INTERESAR: Nicole Pardo fue localizada con vida, tras secuestro en Culiacán, Sinaloa

En el plano institucional, se prevé que Alfredo “M” sea presentado ante la autoridad competente para definir su situación jurídica, mientras la Fiscalía estatal continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

El caso se mantiene bajo seguimiento de las autoridades, con énfasis en el esclarecimiento de la desaparición y el homicidio de las tres víctimas, así como en el deslinde de responsabilidades conforme avancen las indagatorias.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


homicidios

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


Fiscalía de Personas Desaparecidas

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar