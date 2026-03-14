Capturan en Sonora a dos estadounidenses buscados en Arizona por tráfico de personas y drogas

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/ 14 marzo 2026
    Capturan en Sonora a dos estadounidenses buscados en Arizona por tráfico de personas y drogas
    Un operativo coordinado entre SSPC y AMIC permitió ubicar en San Luis Río Colorado a dos ciudadanos de EU con órdenes vigentes emitidas en Arizona. ESPECIAL
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por El Universal

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Ambos fueron puestos a disposición del INM para su deportación y entrega a autoridades federales estadounidenses

HERMOSILLO, SON.- La Fiscalía de Sonora informó que dos ciudadanos estadounidenses con órdenes de arresto vigentes en su país fueron ubicados y asegurados en el municipio de San Luis Río Colorado.

La institución señaló que el resultado derivó de labores de investigación e inteligencia realizadas de manera coordinada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

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La intervención se llevó a cabo en la calle Crisantemas, en la colonia Libertad, donde los agentes localizaron y aseguraron a Mery Angela “N”, de 27 años, quien cuenta con una orden de arresto por el delito de tráfico de personas.

En el mismo punto fue asegurado Fernando “N”, también de 27 años, con una orden de aprehensión federal en Estados Unidos por posesión de drogas, de acuerdo con la información oficial.

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La Fiscalía indicó que ambas órdenes fueron emitidas por la Corte de Distrito del estado de Arizona, por lo que se mantenían vigentes al momento de su localización en territorio sonorense.

Tras el aseguramiento, las dos personas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), autoridad encargada de los procedimientos administrativos correspondientes.

La dependencia precisó que el trámite tiene como finalidad su deportación y la posterior entrega a autoridades federales estadounidenses.

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