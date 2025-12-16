Cárcel bajo control criminal: hallan drogas, celulares y Starlink

CULIACÁN, SIN.- En una tercera revisión sorpresiva realizada en menos de 24 horas en el Centro Penitenciario de Culiacán, autoridades estatales aseguraron 128 dosis de drogas, 46 teléfonos celulares, antenas de internet satelital, cartuchos útiles y otros objetos prohibidos, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

De acuerdo con el reporte oficial, durante esta última inspección los elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado decomisaron 34 dosis de mariguana y 94 dosis de un polvo blanco con características similares a la cocaína, además de doce cartuchos calibre .22, dos radios de comunicación, dos antenas de internet satelital tipo Starlink y una botella de whisky.

TE PUEDE INTERESAR: Descarta Salud federal riesgos en México por ‘supergripe’

En esta revisión también se localizaron una báscula, una máquina selladora térmica, 281 pesos en efectivo, dos cargadores para celulares y 16 puntas de fabricación casera, lo que evidenció la presencia de actividades ilícitas al interior de varios módulos del penal.

La SSP estatal informó que horas antes se realizaron dos inspecciones adicionales, en las que se aseguraron diversas dosis de drogas, 18 teléfonos celulares, cuatro módems, un monitor para computadora y 3 mil 190 pesos en efectivo, reforzando la hipótesis de una operación constante para el ingreso de objetos prohibidos.

TE PUEDE INTERESAR: La prohibición de los vapeadores, un regalo para el crimen organizado

Durante la primera inspección, el personal estatal localizó únicamente cuatro teléfonos celulares, igual número de cargadores y cuatro instrumentos punzocortantes artesanales. Sin embargo, en la segunda revisión los hallazgos fueron mayores, al encontrar bolsas con mariguana, dosis de presunta cocaína, una trituradora para mariguana, 14 celulares, cargadores, radios, baterías, módems, dispositivos USB y equipo de cómputo.

Entre los objetos asegurados en las distintas inspecciones se contabilizan además un disco duro, monitor, teclado, mouse, dinero en efectivo, puntas metálicas y objetos contundentes, todos considerados prohibidos dentro de los centros penitenciarios.

TE PUEDE INTERESAR: De deuda heredada por AMLO, pagan 15 mil millones de pesos a farmacéuticas

La vigilancia externa del penal fue reforzada por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, mientras se desarrollaban los esculques al interior del centro de reclusión, con el fin de evitar incidentes y garantizar el control del perímetro.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los operativos sorpresa continuarán en los centros penitenciarios de Sinaloa, como parte de las acciones para recuperar el control interno, inhibir actividades delictivas y garantizar condiciones de seguridad dentro de los penales. Con información de El Universal