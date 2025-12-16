De deuda heredada por AMLO, pagan 15 mil millones de pesos a farmacéuticas

/ 16 diciembre 2025
    De deuda heredada por AMLO, pagan 15 mil millones de pesos a farmacéuticas
    Por incumplimientos, Sheinbaum dijo que algunas empresas no volverán a ser contratadas, aunque no serán inhabilitadas. FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Sheinbaum dijo que se tenía el recurso, pero se requería hacer una revisión de la documentación

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno ha pagado 15 mil millones de pesos a la industria farmacéutica de la deuda que arrastra desde el sexenio anterior.

“Se han pagado cerca de 15 mil millones de pesos de adeudos de medicamentos de años anteriores. Había el recurso, lo que había que hacer, pues, era una revisión intensa de si estaban todos los papeles completos; si habían entregado los medicamentos. Ha habido un cumplimiento de los adeudos que se tenían de manera muy importante”, dijo la Mandataria durante su conferencia en Palacio Nacional.

Ante el incumplimiento en cantidad y calidad por parte de la industria farmacéutica con el Gobierno, añadió, hay empresas que no serán contratadas nuevamente, aunque no serán inhabilitadas.

“Es distinto inhabilitar, a una relación que establece Anticorrupción y Buen gobierno, donde dice, estas empresas ya no deben de contratarse. La inhabilitación lleva un proceso largo, podemos invitar a Raquel Buenrostro para que pueda informar. Sí hubo empresas que no cumplieron, ni en calidad ni en cantidad, y esas empresas, pues, ya no van a ser contratadas nuevamente por el Gobierno, y algunas de ellas siguen su procedimiento administrativo”, afirmó.

Eduardo Clark, subsecretario de Salud, informó que a partir de octubre se organizaron mesas de conciliación, con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, para definir los montos de los adeudos.

“Se descubrió una cosa que es importante que les diga, que muchas de las empresas que tenían adeudos, no en su totalidad, pero varias de ellas, todavía no habían ingresado de manera completa los documentos necesarios para poder pagarles; todas las facturas, todos los comprobantes de entrega”, expuso.

