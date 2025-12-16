Descarta Salud federal riesgos en México por ‘supergripe’

El Secretario de Salud, David Kershenobich, afirmó que en México no es un problema la Influenza H3N2 (subclado K), llamada como “supergripe”.

Durante la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal dijo que estarán atentos a la vigilancia epidemiológica y llamó a la población a vacunarse contra la Influenza.

“No representa en este momento ningún problema para el País, es nada más estar pendiente con vigilancia epidemiológica”, dijo Kershenobich.

Indicó que la “supergripe” está circulando en Europa y en Estados Unidos, mientras que en México, sólo se ha registrado un caso.

El Secretario aseguró que la vacuna contra Influenza que se aplica en México funciona para la variante de la “supergripe”.

“Este es un llamado precisamente a reforzar la vacunación contra la influenza”, agregó.

La variante, explicó, tiene como característica ser más contagiosa, pero responde bien al tratamiento de Influenza, incluyendo Oseltamivir.

Expresó que México tiene el abasto suficiente para tratar los casos.

“Tenemos suficiente vacuna y tenemos también, cuando alguien tiene influenza, la posibilidad, el abasto suficiente para el tratamiento de la influenza en general”, dijo.

“Hasta este momento, nuestro número de casos que tienen Influenza es semejante al de 2024, en donde logramos controlarla precisamente con la vacuna”, sostuvo.

¿QUIÉN SE DEBE VACUNAR?

-Todas las niñas y niños entre 6 meses y 5 años de edad.

-Personas de 60 o más años de edad

-Personas con factores de riesgo (diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, obesidad, asma o con enfermedades que comprometen el sistema inmunológico).