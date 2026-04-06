Carta del lector: Respuesta a columnas de Opinión

Respuesta a las columnas de Opinión ¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? parte I y II, publicadas el 8 y 10 de marzo de 2026, de la autoría de Luis García Abusaíd.

La información publicada contiene afirmaciones falsas, inexactas y carentes de sustento, que distorsionan la realidad y afectan directamente mi honor, reputación y desempeño profesional.

En particular, se señaló que ‘existe una supuesta actuación parcial de mi parte, así como una inclinación o vinculación con el partido Morena, e incluso que formo parte de una “triada infernal” que busca tomar el control político del Instituto Electoral de Coahuila’, lo cual es absolutamente incorrecto y carece de cualquier sustento fáctico y jurídico.

La información precisa es que, en el ejercicio de mi encargo como Consejera Electoral, todas mis actuaciones se han desarrollado con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás normativa aplicable, observando en todo momento los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.

Asimismo, es falso que exista vínculo alguno entre mi persona y partido político alguno, ya que nunca he militado, trabajado ni recibido beneficio de institución política alguna. Asimismo, se difundió que ‘se realizaron acciones deliberadas para influir en los procesos electorales, incluyendo la supuesta manipulación de decisiones institucionales como la ampliación de plazos para convenios de coalición o la intención de controlar áreas estratégicas del Instituto’, afirmación que resulta igualmente falsa y carente de prueba. Todas las determinaciones del Instituto Electoral de Coahuila se adoptan de manera colegiada, dentro del marco de las atribuciones legales y con plena observancia del principio de legalidad, sin que exista intervención indebida, interés personal o finalidad distinta al cumplimiento de la función constitucional encomendada.

Cabe señalar que el uso de expresiones denigrantes, calificativos peyorativos y juicios de valor sin sustento, no sólo desinforman a la ciudadanía, sino que constituyen señalamientos irresponsables que vulneran mi dignidad como servidora pública y afectan indebidamente la confianza en las instituciones electorales.

Por lo anterior, se realiza la presente aclaración con la finalidad de que la audiencia cuente con información veraz, objetiva y debidamente contextualizada.

Mtra. Layla Karina Miranda Girón

Consejera Electoral