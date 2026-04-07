Carta del Lector: Respuestas a las columnas de Opinión (2)

El texto se basa principalmente en interpretaciones de fotografías tomadas durante actos protocolarios de recepción de convenios de coalición para el Proceso Electoral Local Ordinario 2025-2026. Específicamente, se comparan dos momentos: la entrega del convenio de coalición por parte del PRI - UDC (de la cual solo se hace referencia, sin publicar una imagen que permita contrastar el momento con el que se describe posteriormente), y la correspondiente a Morena - PT (única fotografía publicada). En la primera, se describe mi expresión como “forzada” o similar a una “invitación al velorio”; mientras que en la segunda se exagera con expresiones como “saltar del escritorio”, y se humilla al indicar una actitud “rastrera”, comparación que además, sugiere favoritismo.

Acusaciones como la “tríada infernal” o insinuaciones sobre “rayitas color guinda” carecen de pruebas concretas y se sustentan en especulaciones subjetivas y lenguaje denigrante, lo cual daña no solo la reputación personal, sino la credibilidad institucional del IEC en un momento clave del proceso electoral.

A través de información sin sustento se busca cuestionar la imparcialidad de las consejerías del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), particularmente de quien suscribe, y cuya divulgación causa agravio a mi persona, honor, imagen y reputación.

Respuestas a las columnas de Opinión ¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? parte I y parte II publicadas el 8 y 10 de marzo de 2026 bajo la autoría de Luis García Abusaíd.

Esta narrativa es tendenciosa por las siguientes razones:

- Las fotografías corresponden a actos administrativos idénticos en protocolo: recepción formal de documentos ante el Consejo General y/o representantes del IEC. En ambos casos, el trato es el mismo, profesional y conforme a la ley. No existe “entrega personal y oficiosa” diferenciada; se recibe lo presentado por cada coalición en igualdad de condiciones.

- En la entrega-recepción del convenio por parte del PRI - UDC (de la que se hace mención sin publicar evidencia) también se trató a los asistentes de manera cordial, con una actuación profesional como lo exige el cargo para el cual fuimos designados y designadas las Consejerías Electorales del IEC, sin que existan tratos diferenciados o actitudes drásticamente diferentes. Las expresiones faciales varían naturalmente según el momento, pero no constituyen evidencia de parcialidad. Interpretar sonrisas como “trauma infantil” o “fiesta con payaso”, es una caricaturización sin base factual, propia de un ataque personal más que de un análisis serio.

- Como Consejera, mi obligación es garantizar el cumplimiento normativo de todas las etapas y actividades de un Proceso Electoral, como lo es la solicitud de registros de coaliciones, sin distinción del partido político del que se trate. Ambos convenios (PRI-UDC y Morena-PT) fueron recibidos, tramitados y aprobados por el Consejo General del IEC, siguiendo estrictamente los plazos y requisitos del Código Electoral de Coahuila y los acuerdos institucionales. No hay irregularidad alguna en el procedimiento.

El Instituto Electoral de Coahuila ha demostrado a través de múltiples procesos electorales su compromiso con el cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como la transparencia y la equidad.

Invito a las y los lectores a revisar directamente los acuerdos publicados en el sitio oficial del IEC (www.iecoah.org.mx), las sesiones públicas del Consejo General y la evidencia gráfica que se publica en las redes sociales del Instituto de cada actividad realizada por quienes lo integramos. Evitando caer en noticas falsas, sin evidencia y basada en interpretaciones subjetivas.

Atentamente

Mtra. Leticia Bravo OstosConsejera Electoral del Instituto Electoral de Coahuila

Respuesta a la parte II

Me refiero a la columna titulada “¿La morenización del Instituto Electoral de Coahuila? (II)”, en la cual se vierten afirmaciones que sugieren una supuesta parcialidad hacia un partido político específico y cuestionan la legitimidad de mi designación y mi actuación como Consejera Electoral. Tales aseveraciones carecen de sustento fáctico y documental, y lesionan mi derecho a una imagen pública acorde con la trayectoria profesional y el compromiso institucional que he mantenido a lo largo de mi carrera.

Acusaciones como la “trinca infernal” o insinuaciones sobre “esfuerzos para morenizar el futuro de Coahuila” carecen de pruebas concretas y se sustentan en especulaciones, además de un lamentable uso de lenguaje denigrante, lo cual daña no solo la reputación personal, sino la credibilidad institucional del IEC en un momento clave del proceso electoral.

El texto se basa principalmente en interpretaciones infundadas y alegaciones sin evidencia sobre supuestos actos de parcialidad, como extensiones de plazos, ofertas de cargos y mentiras en currículos. Específicamente, resultan inexactas las siguientes aseveraciones:

- Las referencias a mi persona, como haber sido “seducida por el poder” para “ofrecer cargos a cambio de apoyo para mi esposo en el Sistema Estatal Anticorrupción”, es una afirmación falsa y no cuenta con elemento probatorio alguno. Mi labor como Consejera Electoral se ha regido estrictamente por los principios de independencia, imparcialidad y legalidad que rigen al Instituto.

- La aseveración de que habría “mentido en mi ficha curricular” presentada ante el Instituto Nacional Electoral, es falsa y carece de cualquier respaldo documental o testimonial. Mi designación como consejera electoral por el INE se realizó tras un proceso de evaluación riguroso en el que toda la información proporcionada fue veraz y verificable por esa autoridad nacional. Cualquier afirmación contraria es una difamación sin fundamento, destinada a desacreditar mi labor institucional.

- Las interpretaciones sobre una supuesta coordinación para “despedir directores ejecutivos” del IEC con fines partidistas, son igualmente infundadas. Cualquier revisión o análisis del desempeño de la estructura orgánica en el Instituto se realiza conforme a normativas internas y con el objetivo de fortalecer la eficiencia operativa, no para favorecer a partido político o consejería electoral alguna. El IEC opera bajo principios de independencia y transparencia, y todas las decisiones se toman en sesiones públicas del Consejo General, disponibles para escrutinio público. Además, cabe hacer la precisión que ninguna dirección ejecutiva o unidad técnica del Instituto ha sufrido cambios respecto a quienes ocupan la titularidad de las mismas.

- Respecto a la extensión del periodo para la presentación de convenios de coaliciones (del 15 de diciembre de 2025 al 30 de enero de 2026), ésta se ajustó estrictamente en cumplimiento a la sentencia determinada por el Tribunal Electoral de Coahuila y se aprobó por unanimidad de votos en Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEC, de fecha 2 de enero del año en curso. No se trató de “técnicas leguleyas” para beneficiar a Morena, ni al Partido del Trabajo; sino del cumplimiento legal a las medidas determinadas por las autoridades jurisdiccionales, en el ámbito de sus atribuciones.

- Asimismo, son inexactas las acusaciones de una “demencia fingida” del IEC para no sancionar los supuestos actos anticipados de campaña por parte de Morena. El IEC atendió y procesó las quejas presentadas, como la del partido político PAN, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, a la cual me permito precisar que NO PERTENEZCO, por lo que es relevante puntualizar que no tuve ninguna injerencia directa en la sustanciación inicial de dichos expedientes. El Instituto procesó las quejas conforme a derecho, y cualquier intervención posterior del Tribunal Electoral forma parte del sistema de medios de impugnación previsto en la ley, no de una supuesta “fuerza” sobre un órgano parcial. El IEC no “se encerró en un cuarto de pánico”, sino que procesó las denuncias con apego a la legalidad, pero, sobre todo, con la exhaustividad debida que requiere la atención de un asunto como este.

- Finalmente, referencias de carácter personal, como alergias o cuidados de mascotas, resultan ajenas al debate público sobre la función electoral y contribuyen a una presentación sesgada e innecesaria.

El Instituto Electoral de Coahuila ha demostrado en estos primeros 10 años de funciones, su compromiso con el cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad, así como la transparencia y la equidad.

Invito a las y los lectores a revisar directamente los acuerdos publicados en el sitio oficial del IEC ( www.iecoah.org.mx ), las sesiones públicas del Consejo General y la evidencia gráfica que se publica en las redes sociales del Instituto de cada actividad realizada por quienes lo integramos. Evitando caer en noticias falsas, sin evidencia y basadas en interpretaciones malintencionadas.

Atentamente

Mtra. Leticia Bravo OstosConsejera Electoral del Instituto Electoral de Coahuila