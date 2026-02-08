Cateo en bar de Quintana Roo: hallan a 17 mujeres por presunta trata; aseguran el lugar

CHETUMAL, QROO.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo localizó a 17 mujeres, presuntas víctimas del delito de trata de personas en su modalidad de prostitución ajena, durante un cateo realizado en un bar de este municipio, en un operativo conjunto con la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

La dependencia informó que el mandamiento judicial se cumplimentó en un establecimiento ubicado sobre la calle 76, donde fueron encontradas 16 mujeres de nacionalidad mexicana y una de origen venezolano, quienes laboraban en el lugar.

La orden de cateo fue otorgada por un Juez de Control, tras labores de investigación de campo y gabinete, ante la sospecha de que en el sitio se ofrecían servicios sexuales de manera forzada, según la FGE.

De acuerdo con las primeras indagatorias, las mujeres habrían sido contratadas inicialmente como meseras y, con el paso del tiempo, eran obligadas a brindar servicios sexuales a los clientes. La Fiscalía señaló que en su mayoría eran madres solteras que buscaban ingresos para el sustento de sus familias.

Según lo reportado por la autoridad, cada copa tenía un costo de 240 pesos, mientras que los servicios sexuales se cobraban en mil 500 pesos; en caso de que el cliente solicitara trasladarlas a otro lugar, debía pagar mil pesos adicionales.

Al concluir la diligencia, el establecimiento fue asegurado y se colocaron los sellos correspondientes, quedando bajo resguardo de la Fiscalía, conforme al reporte oficial.

La FGE indicó que las 17 mujeres fueron trasladadas y resguardadas, donde recibirán atención integral, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades por los hechos.