Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 8 febrero 2026
    Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa
    Uno de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, fue identificado como el del ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez. ESPECIAL

La identificación del cuerpo sucede gracias al hallazgo de fosas clandestinas en la Concordia, Sinaloa

Uno de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, fue identificado como el del ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, confirmaron este domingo familiares y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

El fiscal Cristian Camacho informó que la identificación se realizó luego de que la familia fue notificada directamente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que atrajo el caso y mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a cuatro sujetos durante operativos de búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

El hallazgo se deriva de la localización de fosas clandestinas el pasado 6 de febrero, cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia. Hasta ahora, las autoridades no han detallado el número total de cuerpos encontrados, aunque señalaron que las familias ya fueron informadas.

Cabe recordar que el 23 de enero fueron privados de la libertad diez trabajadores mineros, entre ellos dos ingenieros originarios de Zacatecas: José Ángel Hernández, de Cañitas de Felipe Pescador, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, del municipio de Sombrerete.

TE PUEDE INTERESAR: Con helicópteros artillados y T-6C: Sinaloa lanza megaoperativo por 10 mineros ‘levantados’

En entrevista, el fiscal zacatecano explicó que, aunque la investigación está a cargo de la FEMDO, se ha trabajado de manera coordinada con autoridades de Sinaloa y federales. Detalló que se enviaron dictámenes de ADN de los familiares para el cotejo correspondiente y que se ha brindado acompañamiento integral a las familias.

Asimismo, informó que personal de la Fiscalía de Zacatecas fue enviado a la Ciudad de México para dar seguimiento al proceso de identificación y entrega del cuerpo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Asesinatos
Cuerpo
Restos óseos

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGE

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Minerales raros, tiempos raros

Minerales raros, tiempos raros
En 2025, la recaudación por derechos vehiculares aumentó considerablemente tanto con el año previo como al comparar con 2022 cuando se renovaron placas previamente.

Coahuila: aumenta 257% lo recaudado por replaqueo y control vehicular
Consejeros avalaron lineamientos para el desarrollo del proceso electoral próximo.

Coahuila: IEC avala coaliciones rumbo a elecciones
El más reciente ha sido el morenista Diego Rivera Navarro, de Tequila, Jalisco, quien había asumido el cargo el 1 de octubre de 2024, y fue detenido este jueves por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 25 ‘narcoalcaldes’ detenidos en lo que va de la Cuarta Transformación
Citan a comparecer a Juan Ervey Valenzuela de la Torre por el presunto delito de despojo.

Coahuila: FGE llama a comparecer a líder de exobreros de AHMSA, por el delito de despojo
Corona. Con récords en Spotify y múltiples premios Grammy, el artista puertorriqueño promete un espectáculo cargado de mensaje, ritmo y cultura.

¿Todo eso bajo la manga? Así subirá Bad Bunny al escenario del Medio Tiempo del Super Bowl
Adán Augusto López dejó la coordinación de Morena en el Senado el pasado domingo, generando una ola de reacciones en redes sociales.

Debaten en redes sociales por salida de Adán Augusto y salón de belleza en el Senado
Una jueza federal de Nueva York aceptó la petición de TV Azteca para abrir una indagatoria ante entidades financieras de Europa, que permita aclarar quienes son los actuales dueños de su deuda.

Torea Ricardo Salinas Pliego en Nueva York a sus acreedores