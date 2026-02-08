Fiscalía confirma hallazgo de cuerpo de uno de los 10 mineros desaparecidos en Sinaloa

Uno de los cuerpos localizados en fosas clandestinas en Concordia, Sinaloa, fue identificado como el del ingeniero zacatecano José Ángel Hernández Vélez, originario del municipio de Cañitas de Felipe Pescador, confirmaron este domingo familiares y la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas.

El fiscal Cristian Camacho informó que la identificación se realizó luego de que la familia fue notificada directamente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que atrajo el caso y mantiene comunicación directa con los familiares de las víctimas.

El hallazgo se deriva de la localización de fosas clandestinas el pasado 6 de febrero, cerca de un rancho en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia. Hasta ahora, las autoridades no han detallado el número total de cuerpos encontrados, aunque señalaron que las familias ya fueron informadas.

Cabe recordar que el 23 de enero fueron privados de la libertad diez trabajadores mineros, entre ellos dos ingenieros originarios de Zacatecas: José Ángel Hernández, de Cañitas de Felipe Pescador, e Ignacio Aurelio Salazar Flores, del municipio de Sombrerete.

En entrevista, el fiscal zacatecano explicó que, aunque la investigación está a cargo de la FEMDO, se ha trabajado de manera coordinada con autoridades de Sinaloa y federales. Detalló que se enviaron dictámenes de ADN de los familiares para el cotejo correspondiente y que se ha brindado acompañamiento integral a las familias.

Asimismo, informó que personal de la Fiscalía de Zacatecas fue enviado a la Ciudad de México para dar seguimiento al proceso de identificación y entrega del cuerpo.