Chofer del Metro se vuelve viral por detener tren para que fans vieran concierto de BTS

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    Chofer del Metro se vuelve viral por detener tren para que fans vieran concierto de BTS
    Un conductor del Metro de la Ciudad de México se volvió tendencia en redes sociales luego de detener brevemente la marcha de un tren para que fans de BTS pudieran observar parte del concierto. Foto: El Universal / TikTok

El gesto fue celebrado por miles de usuarios y por integrantes del ARMY mexicano.

El segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros dejó momentos memorables dentro y fuera del recinto. Sin embargo, uno de los episodios más comentados ocurrió lejos del escenario principal y tuvo como protagonista a un conductor del Metro de la Ciudad de México.

El operador del Sistema de Transporte Colectivo (STC) se volvió viral luego de detener brevemente la marcha del tren para permitir que decenas de fans pudieran apreciar parte del espectáculo desde las ventanas del Metro.

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El gesto que conquistó a las ARMY mexicanas

Tras la alta demanda de boletos para las presentaciones de BTS, miles de personas no lograron conseguir entradas para ver en vivo a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Aun así, muchas fans acudieron a las inmediaciones del estadio para escuchar el concierto desde el exterior.

Fue durante la noche del 9 de mayo cuando ocurrió el momento viral. El tren circulaba sobre el puente elevado cercano a la estación Chabacano, en la Línea 9, una zona desde la que puede apreciarse parcialmente el Estadio GNP Seguros.

El Metro se detuvo y comenzaron los gritos

De acuerdo con videos compartidos en TikTok y otras redes sociales, el conductor redujo la velocidad y detuvo momentáneamente el tren, permitiendo que las fans observaran el show y un espectáculo de fuegos artificiales relacionado con el concierto.

Las imágenes muestran a las jóvenes emocionadas mientras gritaban y celebraban el gesto del conductor. Incluso comenzaron a corear:

“¡El conductor es ARMY!”

El momento rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios positivos en redes sociales.

Fans agradecieron al conductor con “freebies”

En un segundo video difundido por la usuaria @azulfigueroa6, puede verse cómo varias fans se acercaron al conductor para agradecerle el detalle.

Como muestra de cariño, algunas integrantes del ARMY le regalaron diversos “freebies”, término utilizado dentro del fandom para referirse a artículos personalizados como:

- Pulseras

- Llaveros

- Estampas

- Accesorios alusivos a BTS

El gesto fue recibido con entusiasmo tanto por fans del grupo como por usuarios ajenos al fandom.

BTS y el impacto de su comunidad en México

La visita de BTS volvió a demostrar el enorme impacto que la agrupación tiene en México. Desde la preventa de boletos hasta las reuniones en inmediaciones del estadio, el fenómeno movilizó a miles de personas.

Más allá del concierto, el episodio del Metro destacó por el componente humano detrás del momento viral. En redes sociales, numerosos usuarios señalaron que pequeños gestos como este generan experiencias memorables para quienes no pudieron ingresar al recinto.

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Un momento viral que conquistó redes sociales

Aunque el conductor del Metro no ha dado declaraciones públicas, su acción ya quedó registrada como uno de los momentos más comentados alrededor de la visita de BTS a México.

En medio del caos habitual de la ciudad, el breve instante en que un tren se detuvo para dejar ver un concierto terminó convirtiéndose en una escena que millones de personas calificaron como auténtica, espontánea y emotiva.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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