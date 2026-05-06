BTS saluda a ARMY desde Palacio Nacional; fans piden no usar a banda con fines políticos y las ‘refrescan’

Las fanáticas de BTS no sólo llenarán a México con ‘freebies’ y las luces de sus ‘army bombs’ a partir del 7 de mayo con los tres conciertos que el grupo de Kpop ofrecerá en el Estadio GNP Seguros, desde este miércoles las ARMY toman las calles de la Ciudad de México. A su llegada a México, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó durante la conferencia matutina del 6 de mayo que tendrá un encuentro con RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook en Palacio Nacional e incluso la mandataria afirmó que puede haber la posibilidad de que los integrantes de BTS se asomen por un balcón presidencial para saludar a las fanáticas mexicanas.

Poco a poco la plazoleta del Zócalo capitalino congrega más fans, mientras interpretan diferentes canciones de la banda surcoreana y manda porras a sus ‘idols’, con esto buscan dar la bienvenida a los artistas que presentarán su gira mundial Arirang.

Cabe destacar que medios de comunicación han reportado una fuerte presencia de elementos de seguridad en Palacio Nacional a la espera de la aparición de BTS. La presencia de cientos de ARMY se reportó desde tres horas antes del posible saludo de la banda intérprete de ‘Dynamite’ y ‘Spine Breaker’ alrededor del inmueble presidencial. Además de jóvenes, también se puede observar familias enteras con menores de edad que solo buscan saludar a sus ídolos del Kpop. Debido a la ola de calor, con la cual la Ciudad de México presenta una temperatura de alrededor los 30 °C, el Cuerpo de Bomberos roció agua para refrescar a las personas que esperan en el Zócalo y evitar casos de golpe de calor, mientras esperan la salida de BTS desde Palacio Nacional.

MENSAJE DE BTS PARA LAS ARMY DESDE PALACIO NACIONAL En punto de las 17:06 horas, los integrantes de BTS salieron del Palacio Nacional para saludar a sus fans de México, los ‘idols’ coreanos se asomaron desde uno de los balcones del recinto histórico acompañados de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Somos BTS, muchas gracias por recibirnos. No podemos esperar el show de mañana”, dijo RM. La sorpresa fue tal que no dudaron en sacar sus teléfonos para capturar el icónico momento junto a su ARMY. RM, Jin, Suga, J-Hope V y Jungkook salieron vestidos con trajes en color azul marino y crema, con corbatas a juego y dedicar unas palabras a sus fanáticas.

“Muchas gracias, no podemos esperar por iniciar los conciertos. Los amo, los quiero, muchas gracias”, agregó RM tras dar un discurso en inglés. “No hablo español muy bien, pero voy a intentarlo. ¿Nos extrañaron? Nosotros extrañamos muchísimo más a México, la energía aquí es increíble, nos vemos la próxima vez. Adiós”, expresó V a sus eufóricas fans. La Presidenta mencionó que pidió a la agrupación regresar el próximo año al país. Posteriormente al mensaje, Sheinbaum Pardo compartió una fotografía con el grupo señalando que “recibo con gusto a uno de los grupos más queridos por las y los jóvenes de México: BTS. La música y los valores unen a México y Corea del Sur”. Se le ve posando en una fotografía, ella sosteniendo un vinil de su más reciente álbum ‘Arirang’, junto a Kim Nam-joon, (RM), Kim Seok-jin, (Jin), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J-hope), Park Ji-min (Jimin), Kim Tae-hyung (V) y Jeon Jung-kook (Jungkook).

PIDEN NO POLITIZAR VISITA DE BTS A través de un comunicado, ARMY México expresó su inconformidad ante autoridades mexicanas por el uso de artistas y espacios culturales que podrían interpretarse como políticos. Aunque reconocen el interés de las autoridades en impulsar eventos culturales “no estamos de acuerdo en que se utilicen con este propósito”; puntualizando que dichos espacios deben “mantenerse neutrales y enfocados en su esencia: la cultura, el arte y la conexión con el público”.

También expresaron preocupación por la exposición mediática de la llegada del grupo a México, así como a la comunidad de BTS en el país, ya que “anunciar detalles sobre su llegada en televisión nacional se percibe como una acción poco adecuada, que los expone innecesariamente”. ARMY México consideró que, de existir intenciones diplomáticas, estas debieron realizarse “en un ámbito privado y con la debida discreción”.

Por lo que exigen una petición directa al Gobierno de México: “solicitamos respetuosamente que se evite el uso de artistas y eventos culturales con fines ajenos a su naturaleza”. La presencia de BTS en el país forma parte de una serie de presentaciones programadas en la Ciudad de México. Los conciertos previstos para el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros han generado alta expectativa y se prevé la asistencia de miles de personas, tanto nacionales como extranjeras. Se espera que a las 17:00 horas del miércoles, los cantantes se asomarían por uno de los balcones del recinto para saludar a su ARMY, que con mucho amor los esperaron por años.

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