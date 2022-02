Clases presenciales obligatorias en NL a partir del 14 de febrero

Monterrey, Nuevo León.- Ante la incidencia diaria de contagios de Covid-19, que no se presentaba desde el paso mes de diciembre, el gobierno de Nuevo León anticipó el regreso a clases presenciales obligatorias, a partir del próximo lunes.

El gobernador del estado, Samuel García, indicó que el estado ya está listo para la reincorporación a las aulas de los menores de edad.

“Quiero decirle a todo Nuevo León que se prepare, que estamos listos para regresar a clases”, señaló el emecista.

Comentó que el retorno a las aulas será el lunes 14 de febrero.

“Preparen los chocolates y las flores para maestras y maestros”, mencionó.

Añadió que la decisión se tomó ante la reducción en el número de casos nuevos de Covid-19 con cifras que no se presentaban desde el inicio de esta cuarta ola.

Este martes, Nuevo León reportó 561 casos del nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

“Estos números tiene que ser aprobados mañana por el Comité de Salud”, adelantó.

Agregó que ya con la aprobación del organismo se podrá decir de forma oficial que hay un retorno a las aulas de clases.

El anuncio deberá ser publicado en el Diario Oficial del estado.

El jefe del ejecutivo estatal apuntó que el retorno a las escuelas ahora sí es obligatorio; sin embargo, descartó sanciones para quienes no envíen a sus hijos a clases presenciales.

“¿Habrá sanciones si no van?, pues no, la ley no contempla sanciones”, puntualizó.

Expuso que pude presentarse el caso de padres que decidan que los menores no acudan a la escuela por temas de salud como una comorbilidad o bien por el frío.