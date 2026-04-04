CNPC reporta estabilización en mina de Santa Fe, Sinaloa, para continuar búsqueda de tres trabajadores

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/ 4 abril 2026
    CNPC reporta estabilización en mina de Santa Fe, Sinaloa, para continuar búsqueda de tres trabajadores
    Se trabaja en estabilizar la zona del incidente para que las brigadas avancen de manera segura en la búsqueda de los mineros. ESPECIAL
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por El Universal

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Con apoyo de fuerzas federales, CFE y brigadas especializadas, se ejecutan perforaciones, anclajes y refuerzos estructurales dentro del sitio

CULIACÁN, SIN.- A 10 días de que cuatro trabajadores de la mina de Santa Fe, en Sinaloa, quedaron atrapados y solo uno fue rescatado con vida, el Puesto de Mando Unificado, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), informó que se trabaja en estabilizar la zona del incidente para que las brigadas avancen de manera segura en la búsqueda de los mineros.

Dentro de la mina permanecen tres trabajadores identificados como Francisco Zapata, Abraham Aguilera y Leandro Veltrán, mientras que José Alejandro Cástulo Colín fue rescatado con vida el pasado 30 de marzo, de acuerdo con el reporte oficial.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/plantean-en-onu-apoyo-para-atender-crisis-forense-en-mexico-NI19777468

En un comunicado, la CNPC detalló que las labores se concentran en “la estabilización del área donde ocurrió el incidente con la presa de jales, así como para el control de agua y jales (residuos mineros)”, con el objetivo de generar condiciones de seguridad para avanzar hacia la zona de búsqueda.

La dependencia señaló que, entre los trabajos realizados, se encuentran la limpieza de jales y un proceso de sellado mecánico para dar firmeza a la zona afectada y mitigar riesgos operativos. También se ejecutó el chifloneo en el techo, técnica que utiliza agua o aire a presión para desprender rocas o material suelto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sinaloa-refuerza-trabajos-en-mina-santa-fe-para-hallar-a-3-mineros-HI19778197

Además, se realizaron barrenos, es decir, perforaciones especializadas en la roca para colocar anclas de soporte e iniciar el armado de un muro de concreto que reforzará la estructura. Asimismo, se instalaron tres kilómetros de cableado eléctrico para colocar bombas que refuercen la extracción de agua y jales.

En las labores participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en coordinación con personal del Gobierno de Sinaloa.

La CNPC indicó que también intervienen brigadas de rescate provenientes de otros estados y de diversas compañías mineras, como parte del despliegue para atender la emergencia y continuar con las tareas de localización.

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