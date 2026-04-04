Plantean en ONU apoyo para atender crisis forense en México

La crisis forense, indica en la resolución en la que solicita que el tema de las desapariciones forzadas en México sea llevado a la Asamblea General de la ONU, es una de las áreas prioritarias en las que el País requiere de cooperación técnica y apoyo financiero internacional.

En México persiste una crisis forense con más de 70 mil cuerpos sin identificar, advierte el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.

Recuerda que en el reporte de la visita que realizó a México en 2021 destacó que, según la información disponible, 52 mil personas fallecidas sin identificar yacían en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense a la fecha de la visita.

Y a inicios de 2026, las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar.

“Si bien las cifras de fosas localizadas en el PaÌs varían entre autoridades, se evalúa que hay más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos”, apunta la resolución.

¿Cuál es el impacto?

A nivel regional, según el Comité de la ONU, varias entidades tienen el mismo problema.

Jalisco fue identificado como el estado con el mayor n˙mero de personas desaparecidas y un foco rojo de inhumaciones clandestinas.

En Nuevo León hay una prevalencia de desapariciones sistemáticas.

En la zona centro del País, el Edomex también aparece en la lista de entidades donde el fenómeno se ha generalizado.