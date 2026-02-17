CNTE amenaza con huelga nacional en marzo: exige derogar reformas y aumento salarial total al magisterio

Noticias
/ 17 febrero 2026
    CNTE amenaza con huelga nacional en marzo: exige derogar reformas y aumento salarial total al magisterio
    La definición del calendario y la modalidad de la huelga quedará sujeta a lo que determine su asamblea nacional. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

El magisterio definirá el calendario en una asamblea del 1 de marzo, mientras busca sumar a otros sectores afiliados al ISSSTE

CDMX.- La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que a partir de este miércoles iniciará una jornada nacional de brigadeo y volanteo con el objetivo de instalar una huelga nacional hacia marzo, para exigir al gobierno federal el cumplimiento de demandas en materia de derechos laborales.

En conferencia de prensa, representantes de las secciones 22 de Oaxaca, 34 de Zacatecas y 14 de Guerrero informaron que el 1 de marzo realizarán una asamblea nacional, en la que definirán la fecha en que se instalará la huelga nacional.

Los voceros señalaron que entre sus principales exigencias se encuentra la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y un incremento de 100% al salario del magisterio.

Durante el anuncio, Elvira Morales, secretaria de la sección 14, sostuvo que las movilizaciones forman parte de una estrategia para defender derechos laborales y condiciones de retiro. “La historia demuestra que ningún derecho se ha ganado sin lucha. Gobierno, quien gobierna los derechos defienden, por una jubilación digna y por la defensa de los derechos laborales. Sin solución, no rodará el balón”, dijo.

Por su parte, Filiberto Orozco, dirigente de la sección 34, explicó que la jornada nacional de volanteo buscará ampliar la participación de trabajadores afiliados al ISSSTE y sumar a otros sectores, incluidos trabajadores de la salud, con miras a un paro de labores.

El dirigente señaló que el objetivo no se limita a demandas del magisterio y que pretenden abrir interlocución con organizaciones sindicales de otras instituciones que coticen al ISSSTE. “Nuestro interés, no es solamente que se atiendan las necesidades del magisterio o de los trabajadores de la educación, sino que se sumen otros sectores, queremos diálogo con otros sindicatos de instituciones que coticen al ISSSTE”, afirmó.

La CNTE indicó que la definición del calendario y la modalidad de la huelga quedará sujeta a lo que determine su asamblea nacional del 1 de marzo, en la que se prevé discutir la ruta de movilización y las acciones a seguir.

El Universal

El Universal

