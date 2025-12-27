Adiós al celular en primaria y secundaria: proponen que maestros retengan dispositivos en horario escolar

CDMX.- Con el objetivo de restringir el uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar, el senador del Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya Gutiérrez propuso reformar el Artículo 84 de la Ley General de Educación para prohibir, en el nivel básico, el uso de teléfonos celulares y otros aparatos personales durante la jornada escolar.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT explicó que la medida abarcaría teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal, con excepción de casos de emergencia o de necesidades educativas especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye restauración de la escultura Victoria Alada ubicada en Palacio de Gobierno, en NL

La iniciativa plantea que el personal docente y directivo pueda retener los dispositivos de las y los estudiantes durante el horario escolar para garantizar el cumplimiento de la disposición, con la obligación de devolverlos al término de la jornada.

Anaya Gutiérrez señaló que la propuesta responde a una situación que, afirmó, es cada vez más visible en las aulas: el impacto del uso indiscriminado de dispositivos en la atención, la convivencia y el sentido formativo del espacio educativo.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 38 años de prisión a mujer por feminicidio de una niña de 6 años en Ensenada

De acuerdo con el legislador, el propósito es recuperar ambientes escolares con menos distracciones, favoreciendo la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción directa entre estudiantes y docentes, sin que la tecnología sustituya la presencia en el aula.

En la exposición de motivos, el senador sostuvo que establecer límites busca proteger el derecho de la niñez a una educación de calidad en un entorno sano y equilibrado, así como reducir riesgos asociados a la vida digital, como el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados.

TE PUEDE INTERESAR: Hereda una megadeuda Patricia Lobeira Rodríguez en Veracruz

También afirmó que la intención es que la tecnología sea un apoyo complementario dentro del proceso educativo y no un factor que, a su juicio, incentive dependencia a la conectividad constante o afecte el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y eventual dictaminación en el Senado. Con información de El Universal