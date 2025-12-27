Adiós al celular en primaria y secundaria: proponen que maestros retengan dispositivos en horario escolar

Noticias
/ 27 diciembre 2025
    Adiós al celular en primaria y secundaria: proponen que maestros retengan dispositivos en horario escolar
    Señalan que la propuesta responde a una situación cada vez más visible: el impacto del uso indiscriminado de dispositivos. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

El coordinador del PT en el Senado presentó una iniciativa para limitar el uso de celulares, con excepciones por emergencia o necesidades educativas especiales

CDMX.- Con el objetivo de restringir el uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar, el senador del Partido del Trabajo (PT) Alberto Anaya Gutiérrez propuso reformar el Artículo 84 de la Ley General de Educación para prohibir, en el nivel básico, el uso de teléfonos celulares y otros aparatos personales durante la jornada escolar.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PT explicó que la medida abarcaría teléfonos celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal, con excepción de casos de emergencia o de necesidades educativas especiales.

TE PUEDE INTERESAR: Concluye restauración de la escultura Victoria Alada ubicada en Palacio de Gobierno, en NL

La iniciativa plantea que el personal docente y directivo pueda retener los dispositivos de las y los estudiantes durante el horario escolar para garantizar el cumplimiento de la disposición, con la obligación de devolverlos al término de la jornada.

Anaya Gutiérrez señaló que la propuesta responde a una situación que, afirmó, es cada vez más visible en las aulas: el impacto del uso indiscriminado de dispositivos en la atención, la convivencia y el sentido formativo del espacio educativo.

TE PUEDE INTERESAR: Sentencian a 38 años de prisión a mujer por feminicidio de una niña de 6 años en Ensenada

De acuerdo con el legislador, el propósito es recuperar ambientes escolares con menos distracciones, favoreciendo la concentración, la lectura, el pensamiento crítico y la interacción directa entre estudiantes y docentes, sin que la tecnología sustituya la presencia en el aula.

En la exposición de motivos, el senador sostuvo que establecer límites busca proteger el derecho de la niñez a una educación de calidad en un entorno sano y equilibrado, así como reducir riesgos asociados a la vida digital, como el ciberacoso y la exposición a contenidos inapropiados.

TE PUEDE INTERESAR: Hereda una megadeuda Patricia Lobeira Rodríguez en Veracruz

También afirmó que la intención es que la tecnología sea un apoyo complementario dentro del proceso educativo y no un factor que, a su juicio, incentive dependencia a la conectividad constante o afecte el desarrollo cognitivo, emocional y social de niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos para su análisis y eventual dictaminación en el Senado. Con información de El Universal

Temas


Educación

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


SEP

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro señala su monitor electrónico de tobillo que el Supremo tribunal le ordeno llevar, en el Congreso de Brasil en Brasilia, Brasil, el 21 de julio de 2025.

Ordenan arresto domiciliario a 10 personas por complot de Bolsonaro
Waldo - Árbol intervencionista

Árbol intervencionista
true

2025: un apretado resumen de la resaca...
Ya se conoce dónde estarán las estaciones del tren de pasajeros tanto en Coahuila como en Monterrey.

Confirman ubicación de las 6 estaciones en Nuevo León del tren Saltillo-Monterrey (MAPA)
La Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Jesús “N”, quien fue detenido en Cuernavaca, Morelos.

FGR detiene a Jesús ‘N’, presunto excolaborador de Genaro García Luna, en Morelos
Personas pensionadas del IMSS recibirán sus depósitos mensuales de 2026 en los primeros días de cada mes, según el calendario oficial difundido por la institución.

IMSS publica calendario oficial de pagos de pensiones 2026: estas son las fechas de depósito

El Día de los Inocentes es una de las fechas más curiosas del calendario, marcada por bromas, engaños y noticias falsas. Aunque suele tomarse con humor, su origen es histórico y su impacto sigue vigente, especialmente en la era digital.

Día de los Inocentes 2025 ¿Cuándo es, qué significa y por qué debes cuidarte?
Batalla. La conductora reapareció en redes sociales para compartir el impacto físico y emocional que le ha dejado el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica.

‘Un año muy pesado para mí’: Yolanda Andrade reaparece y habla de su lucha contra la ELA