Colectivos LGBT+ critican a AMLO por llamar ‘señor’ a diputada trans; Salma Luévano explica video

“Al referirse a la diputada Luévano como un ‘señor vestido de mujer’, el presidente no solo deshonra su dignidad y validez como mujer transgénero, sino que también perpetúa estigmas y discriminaciones hacia la comunidad trans y LGBTQ+ en su conjunto” , indicó la organización en un pronunciamiento .

“Ayer (el periodista Joaquín) López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan” , expresó el mandatario.

El presidente @lopezobrador_ sabe que soy una mujer TRANS 🏳️‍⚧️ y además hay un gran respeto mutuo Por lo que veo en tu caso @lopezdoriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE https://t.co/oWT0T1edWo

‘AMLO ME SALUDÓ DE BESO Y ABRAZO COMO SIEMPRE’

Explicó que el Presidente la saludó como siempre lo ha hecho cuando coinciden en eventos. Además, dijo que cuando el Mandatario aceptó su solicitud, ella lo regresa para preguntar con quién podía gestionar la reunión.

“En ese evento me le acerco para solicitarle una audiencia en la cual le expuse la gran importancia de avanzar en los temas de la diversidad y me dijo que claro que sí, me saluda de abrazo y de beso como siempre lo ha hecho cuando hemos tenido ese acercamiento, y ya se iba cuando lo regreso para decirle con quién veía el tema”.

En el material, la diputada trans se refiere también al periodista López-Dóriga a quien llamó “nefasto”, por subir con dolo el video.

