Colombia y Venezuela reabren sus fronteras a transportes de carga

Petro aseguró que se trata de un “símbolo de unidad” e indicó que la frontera nunca debió cerrarse. “La globalización antes que nada es comercio y unidad entre vecinos”, dijo a la prensa luego del paso de los vehículos.

Maduro celebró el lunes la apertura “total” de la frontera de los pueblos “hermanos” y aseguró, en un mensaje de Twitter, que se trata de un “día histórico y transcendental”.

Las expectativas de los comerciantes son altas y piden que las operaciones sean constantes, aunque todavía no tienen claros todos los detalles logísticos. “Ojalá podamos reactivar los mil 200 empleos directos que se perdieron”, aseguró a The Associated Press, Sandra Guzmán Lizarazo, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional de Cúcuta.

Hace unos años, recordó Guzmán, tenían en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta 15 depósitos aduaneros y actualmente sólo hay uno. Todos se fueron de la ciudad ante la inactividad comercial por el cierre de la frontera.