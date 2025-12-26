Los momentos en que Sheinbaum brilló en México y a la vista del mundo en 2025

El fin de 2025 representa para la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el cierre de un año lleno de reconocimientos; diversas organizaciones y medios de comunicación de relevancia internacional han reconocido su influencia, políticas públicas, su perfil como científica, las estrategias del cuidado del agua, hasta su estilo personal. Apenas en su primer año de Gobierno como la primera presidenta de México en toda su era independiente, Sheinbaum fue galardonada en diversas instancias. TE PUEDE INTERESAR: Elige la revista TIME a Claudia Sheinbaum entre las 100 personalidades más influyentes del mundo Así que VANGUARDIA MX se dedicó a registrar los galardones de Sheinbaum a lo largo de 2025: LAS 100 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DEL MUNDO Para empezar el año, en abril, la titular del Ejecutivo Federal fue reconocida en la Lista de las 10 personas más influyentes del Mundo, según la revista TIME, destacando su formación como científica climática, su enfoque en políticas ambientales y su desempeño en la negociación con el Gobierno de Estados Unidos. TIME destacó el liderazgo de Sheinbaum Pardo con “cabeza fría” en las negociaciones previas a la actualización del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “Le gusta que la llamen Presidenta, con ‘a’ al final. Hizo historia en 2024 al convertirse en la primera mujer en gobernar México”, menciona el artículo, donde también expone que el partido que representó, Morena, tiene el control del Congreso y de la mayoría de los estados de la República Mexicana, reflejando a un fuerte respaldo político. La mandataria reflexionó sobre la importancia de mantener la honestidad y el compromiso con los valores que han guiado al movimiento de la Cuarta Transformación (4T). “Hay que tener siempre los pies en la tierra y asumir que si uno hace un trabajo que está a la altura del pueblo de México, porque el pueblo de México es lo mejor que hay, pues es gracias a este vínculo que tenemos con nuestro movimiento, con la historia y con el pueblo. No traicionar y ser honesto siempre. Entonces digamos que estos reconocimientos, más que a mi persona, pues es al pueblo de México”, afirmó en su momento durante una conferencia matutina.

PUBLIC OFFICIALS AWARD En el mes de septiembre, la mandataria mexicana fue galardonada con el Premio Public Officials Award de la Water Environment Federation (WEF) por su liderazgo e impulso en proyectos hídricos. Esto debido a la implementación del Plan Nacional Hídrico que contempla la captación de agua de lluvia, saneamiento de ríos como Lerma, Santiago y Atoyac, tecnificación de Distritos de Riego y la construcción de obras prioritarias. Así como la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad con empresarias, empresarias, instituciones educativas, gobernadoras y gobernadores. El organismo destacó que la política hídrica encabezada por Sheinbaum Pardo fusiona ciencia, innovación, participación comunitaria, colaboración institucional, para consolidarse como modelo internacional para la gestión eficaz y equitativa del agua. La mandataria mexicana se convierte en la primera Jefa de Estado en recibir el galardón; en un comunicado, la asociación internacional agradeció a Claudia Sheinbaum sus esfuerzos en materia de agua. PREMIO INTERNACIONAL A LA EXCELENCIA EN PROYECTOS Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que la Refinería Olmeca, ubicada en Paraíso, Tabasco, fue galardonada con el tercer lugar del Premio Internacional a la Excelencia en Proyectos IPMA 2025 (International Project Management Association), en la categoría de megaproyectos, celebrado en Berlín, Alemania. Posiciona a la Refinería Olmeca como uno de los proyectos de gran escala más sobresalientes a nivel global, esto debido a su planeación, ejecución y eficiencia operativa, reafirmando su compromiso con la innovación y el desarrollo en el sector energético. Refinería Olmeca es la única del Sistema Nacional de Refinación (SNR) que está diseñada para procesar 100% de petróleo crudo Maya (+/- 22° API); está integrada por 17 plantas de proceso con tecnología de última generación, lo cual permite la elaboración de productos petrolíferos con altos estándares de calidad, como: Gasolina Pemex Magna, Gasolina Pemex Premium, Diésel Ultra Bajo Azufre (DUBA), Diésel Ecológico (DECO), Coque, Azufre, Gas LP y Propileno. Así como es la única en México que produce Diésel Ecológico, utilizado para abastecer a la Península de Yucatán y como combustible para el Tren Maya. 67 PERSONAS MÁS ELEGANTES Para cerrar el año, Sheinbaum Pardo fue nombrada como una de las 67 personas más elegantes, según la revista The New York Times, gracias a la integración de indumentaria tradicional elaborada por mujeres artesanas de México en su estilo personal. Desde su toma de protesta, pasando también por la campaña rumbo a la Presidencia, el Grito de Independencia y eventos de relevancia internacional como el Sorteo del Mundial de la FIFA 2026, la Presidenta de México se ha caracterizado por vestir bordados y patrones originarios de Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala, así como adoptar el color morado como predominante en su paleta de colores. "En su primer año en el cargo, la Presidenta de México ha llamado la atención en la moda indígena del país al usar ropa bordada y tomar medidas enérgicas contra las grandes marcas que imitan a los artesanos locales", puntualizó NYT, al ser una de las pocas figuras fura del espectáculo en la lista.

Entre las diseñadoras, costureras y artesanas destacan nombres como Virginia Verónica Arce Arce y Olivia Trujillo Cortez, esta última ha afirmado a medios de comunicación como la Jornada que Sheinbaum pide adaptar las prendas para utilizarlas varias veces de forma distinta. En esta lista aparecen acompañada por personalidades como la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump y el Presidente Donald Trump; el Primer Ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer; el Papa León XIV; el cantante Bad Bunny, la cantautora Rosalía, el actor Timothée Chalamet y más personalidades. "Digo que lo agradezco. Obviamente siempre agradeceré los reconocimientos, pero hay que agradecer a las artesanas indígenas mexicanas, por lo que dan a México, por su creatividad, por la belleza con la que bordan, porque en cada bordado no solamente hay mucho trabajo. Hay tradición, hay historia, hay legado, además, cada bordado representa algo que diseñó y que pensó una mujer principalmente indígena", señaló Sheinbaum desde Palacio Nacional. FORBES POWER WOMEN En diciembre, la presidenta de México también fue reconocida por Forbes Power Women como una de las mujeres más influyentes del mundo, ocupando el puesto número cinco en su lista de 2025. Este ranking anual destaca a las 100 mujeres con mayor impacto global en la política, negocios, tecnología y finanzas, colocando a la mexicana en ese privilegiado lugar. Donde también se enlistó figuras como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea; Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo; Sanae Takaichi, la primera mujer en el cargo de primera ministra de Japón y Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. "El nearshoring coloca a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el centro de la transformación manufacturera de América del Norte", argumentó la revista Forbes.