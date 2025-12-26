Obras de trenes: piden coordinadores y controles para evitar accidentes

/ 26 diciembre 2025
    Obras de trenes: piden coordinadores y controles para evitar accidentes
    Precisan que darán seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y podrá imponer sanciones en caso de incumplimiento. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Trenes

CDMX

La autoridad reguladora estableció medidas obligatorias para la construcción de infraestructura ferroviaria de pasajeros en rutas compartidas con carga

CDMX.- La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) emitió nuevos lineamientos para reforzar la seguridad en la construcción de infraestructura destinada a trenes de pasajeros que operan en vías donde también circulan trenes de carga.

Las disposiciones fueron publicadas este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, de acuerdo con la agencia —dependiente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)—, buscan proteger la integridad de trabajadores y tripulaciones, además de garantizar la continuidad de la operación ferroviaria.

Entre los puntos centrales, los lineamientos establecen la creación de la figura de Personal de Coordinación en Seguridad, responsable de supervisar y coordinar las acciones de seguridad en obra, y que deberá estar previamente capacitado y acreditado por la ARTF y las concesionarias ferroviarias.

El documento señala que este personal tendrá funciones como la supervisión de trabajos cercanos al gálibo de seguridad, la comunicación de itinerarios de trenes de carga y la aplicación de medidas preventivas ante riesgos operativos durante la ejecución de las obras.

La SICT indicó que la capacitación será impartida por las concesionarias o por terceros autorizados, y que su cumplimiento será verificado por la Dirección General de Verificación, Supervisión y Registro Ferroviario (DGVSR).

Además, las empresas constructoras deberán implementar procedimientos internos de seguridad para su personal, que consideren vigilancia ante movimientos ferroviarios, distancias mínimas de seguridad y medidas específicas para trabajos nocturnos.

La ARTF precisó que dará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y podrá imponer sanciones en caso de incumplimiento, conforme a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, en el marco de la expansión del sistema de trenes de pasajeros sin afectar la operación de carga. Con información de La Jornada

Trenes

CDMX

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

