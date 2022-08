Mi hijo no tiene ningún precio de ningún tipo, la recompensa es para pagar a los abogados. Le pido a Dios que me dé mucha fuerza, Hugo iba a ser un excelente cirujano, un excelente futbolista, me quitaron todo”, expresó la madre del joven.

Las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada de Homicidio del Valle de Toluca, la noche del 2 de abril la víctima se encontraba en el salón de fiestas referido, donde fue agredido por Mauricio, quien trabajaba en el inmueble.

Tras la agresión, el joven fue trasladado a un hospital, pero murió al llegar al sitio.

El caso cobró relevancia cuando familiares y amigos de la víctima bloquearon el Periférico para exigir la detención del responsable.

