Condenan a médico del sector salud por abuso sexual agravado; FGR logra pena de siete años

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia condenatoria contra un servidor público federal que realizó actos sexuales en contra de una mujer.

La resolución fue dictada por una jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Oriente, durante la audiencia de individualización de sanciones, en la que impuso una pena de siete años de prisión.

Además de la pena privativa de libertad, la juzgadora ordenó el pago de una multa, la suspensión de derechos políticos y civiles, así como la destitución del cargo de servidor público federal, conforme a lo informado por la autoridad ministerial.

La determinación sobre el monto de la reparación del daño quedó pendiente y se establecerá en la etapa de ejecución de sanciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable.

El caso se originó en mayo de 2021, cuando se inició la carpeta de investigación y se siguió el proceso penal a partir de la intervención del Ministerio Público Federal (MPF).

La investigación estuvo a cargo del MPF adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).

En el juicio se acreditó la responsabilidad penal de Edwin “N” por el delito de abuso sexual agravado, cometido en el ejercicio de su encargo como médico del sector salud, según la información difundida por la FGR.