Condiciona AMLO su asistencia a cumbre en caso de que se excluya a países

Si finalmente decide no asistir al evento en Los Ángeles, el canciller Marcelo Ebrard acudirá en su representación

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con que si hay exclusiones de países en la próxima Cumbre de las Américas, como Cuba o Venezuela, a celebrarse en Estados Unidos en junio próximo, no asistiría como protesta y enviará una representación en su lugar.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard”, advirtió.

Horas después de la declaración, desde Washington, la vocera saliente de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que “las invitaciones no se han enviado aún”.

En su pasada conversación con el presidente estadounidense Joe Biden, López Obrador le pidió no excluir a países de la cumbre. Sin embargo, Biden ha señalado que ni Cuba, Nicaragua y Venezuela serán invitados.

Un alto funcionario de la administración Biden dijo a la agencia AP que reacciones como la del mandatario mexicano son en parte una respuesta al fuerte impulso diplomático de Cuba y que espera que pocos líderes realmente cumplan con las amenazas de no asistir. Confió en que tanto México como Brasil asistirán a la cumbre, que tendrá lugar en Los Ángeles.

Desde Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo dijo que el mensaje que enviaría con su ausencia es el de una protesta, “porque no quiero que continúe la misma política en América y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, soberbia y manifestarme por la fraternidad universal”.

ALERTAN POSIBLE TENSIÓN

Embajadores y especialistas en relaciones internacionales advirtieron que el amago de López Obrador puede tensar innecesariamente las relaciones de México con Estados Unidos y afectar las negociaciones bilaterales.

Para el embajador Arturo Sarukhán, la declaración realizada por el Titular del Ejecutivo federal en su conferencia matutina de ayer es un despropósito.

“Es un autogol para los intereses prioritarios de política exterior (...) y para la relación más importante para nuestro país, y que, como el propio Presidente ha reconocido implícitamente al apoyar la renegociación del TLCAN, es fundamental para el bienestar y la prosperidad de los mexicanos, incluyendo los 11 millones [de los cuales, 5 millones son indocumentados] de mexicanos en la Unión Americana. Al final del día, si el Presidente no asiste, quien pierde es México”, dijo.