Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca

OAXACA, OAX.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron dos casos de gusano barrenador en humanos durante la semana epidemiológica 46, tras el análisis de larvas localizadas en heridas de dos pacientes atendidos en distintas regiones de la entidad.

El primer caso corresponde a un hombre de 48 años con antecedentes de diabetes mellitus, quien fue diagnosticado en la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec. La dependencia informó que la enfermedad se presentó en una úlcera de una extremidad pélvica, por lo que, tras recibir tratamiento oportuno, fue dado de alta sin complicaciones.

El segundo caso se registró en un hombre de 73 años de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, quien fue atendido en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” del IMSS-Bienestar. Durante la revisión por problemas de cicatrización de un injerto se detectó la presencia de larvas. Tras la intervención inmediata, el paciente ya no presenta el padecimiento.

Mediante un comunicado, los SSO precisaron que el gusano barrenador afecta principalmente al ganado y que, bajo medidas básicas de higiene en heridas, el riesgo de infección para la población en general es considerado muy bajo.

No obstante, informaron que, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), se activaron de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica y contención.

Asimismo, se reforzaron las acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos y evitar la propagación del parásito.

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población mantener una estricta higiene en cualquier tipo de herida —llagas, úlceras, cortes, raspaduras o cirugías recientes—, ya que la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus larvas en lesiones abiertas.

Finalmente, los SSO exhortaron a acudir de inmediato a la unidad médica más cercana en caso de presentar sensación de movimiento, ardor, mal olor o presencia visible de larvas en una herida, con el fin de recibir atención oportuna. Con información de El Universal