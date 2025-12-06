Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca

Noticias
/ 6 diciembre 2025
    Confirman dos casos de gusano barrenador en humanos en Oaxaca
    Refuerzan acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos. /FOTO: ESPECIAL

Autoridades activaron protocolos de vigilancia y contención luego de confirmar dos casos en distintas regiones del estado, ambos asociados a heridas con problemas de cicatrización

OAXACA, OAX.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) confirmaron dos casos de gusano barrenador en humanos durante la semana epidemiológica 46, tras el análisis de larvas localizadas en heridas de dos pacientes atendidos en distintas regiones de la entidad.

El primer caso corresponde a un hombre de 48 años con antecedentes de diabetes mellitus, quien fue diagnosticado en la Jurisdicción Sanitaria 3 Tuxtepec. La dependencia informó que la enfermedad se presentó en una úlcera de una extremidad pélvica, por lo que, tras recibir tratamiento oportuno, fue dado de alta sin complicaciones.

TE PUEDE INTERESAR: SNTE moviliza a 45 mil maestros al Zócalo y niega acarreo en respaldo a Sheinbaum

El segundo caso se registró en un hombre de 73 años de la Jurisdicción Sanitaria 1 Valles Centrales, quien fue atendido en el Hospital General “Dr. Aurelio Valdivieso” del IMSS-Bienestar. Durante la revisión por problemas de cicatrización de un injerto se detectó la presencia de larvas. Tras la intervención inmediata, el paciente ya no presenta el padecimiento.

Mediante un comunicado, los SSO precisaron que el gusano barrenador afecta principalmente al ganado y que, bajo medidas básicas de higiene en heridas, el riesgo de infección para la población en general es considerado muy bajo.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sacamos a millones de la miseria’: Brugada enciende el Zócalo con cifras de la 4T

No obstante, informaron que, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader), se activaron de forma inmediata los protocolos de vigilancia epidemiológica y contención.

Asimismo, se reforzaron las acciones de educación sanitaria en comunidades, principalmente para promover la detección temprana de posibles casos y evitar la propagación del parásito.

TE PUEDE INTERESAR: IMPI respalda a Grecia Quiroz y aprueba uso de marca ‘Carlos Manzo’ tras asesinato del exalcalde

Las autoridades sanitarias recomendaron a la población mantener una estricta higiene en cualquier tipo de herida —llagas, úlceras, cortes, raspaduras o cirugías recientes—, ya que la mosca Cochliomyia hominivorax puede depositar sus larvas en lesiones abiertas.

Finalmente, los SSO exhortaron a acudir de inmediato a la unidad médica más cercana en caso de presentar sensación de movimiento, ardor, mal olor o presencia visible de larvas en una herida, con el fin de recibir atención oportuna. Con información de El Universal

Temas


Salud Pública

Localizaciones


Oaxaca

Organizaciones


Secretaría de Salud

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sosteniendo una espada durante un discurso el mes pasado. Si finalmente pierde el poder, su posible reemplazo dependerá en gran medida de su salida.

Trump quiere fuera a Maduro. Estos son los posibles sustitutos
Algunos señalaron que Godoy cuenta con la trayectoria necesaria para el cargo y otros pensaron lo opuesto.

Divide opiniones en redes la elección de Ernestina Godoy en la FGR
Sheinbaum también aprovechó la ocasión para rendir homenaje a los pueblos originarios, a los migrantes, y al pueblo mexicano en general.

Sheinbaum jura lealtad al pueblo ante 600 mil simpatizantes y cierra filas contra sus enemigos
En el Zócalo capitalino, Sheinbaum afirmó que México mantiene una relación con Estados Unidos basada en respeto y principios, tras su reunión con Donald Trump y Mark Carney en Washington.

Sheinbaum reafirma soberanía de México durante mitin, tras encuentro con Trump: ‘Llegamos a un entendido’
Tiendas que sirven de refugios para palestinos desplazados, entre la devastación causada por las operaciones terrestre y aérea de Israel en la Ciudad de Gaza, el 5 de diciembre de 2025. FOTO: AP Foto/Abdel Kareem Hana

Qatar alerta que alto al fuego en Gaza llegó a “punto crítico”
Derecho divino

Derecho divino
true

Claudia Sheinbaum ha sabido tratar con Donald Trump
Ricardo Anaya informó que su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo absoluto a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

‘Fue un no rotundo’: PAN enfrenta polémica por votos nulos en designación de la nueva fiscal