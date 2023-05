Creen que el FBI publicará el archivo de un informante que alega que Biden aceptó sobornos como vicepresidente

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tiene un nuevo sentido de fe en que el FBI finalmente entregará al Congreso un archivo de informante que supuestamente alega que el presidente Biden aceptó sobornos de países extranjeros mientras era vicepresidente.

McCarthy (R-Calif.) dijo que confiaba en que el director del FBI, Christopher Wray, le entregará el documento después de hablar con él por teléfono el viernes.

“Quería ser muy claro con el director del FBI de que el Congreso tiene derecho y nosotros tenemos la jurisdicción para supervisar al FBI”, dijo en una entrevista con Maria Bartiromo de Fox News .

“Este es un pedazo de papel que el presidente de un comité ha solicitado ver”.

A principios de este mes, el Comité de Supervisión de la Cámara emitió una citación para el archivo, que según un denunciante vincula a Biden con un plan “criminal” de pago por jugar.

Pero el FBI se negó a proporcionarlo y respondió a la solicitud con una carta de seis páginas que presentaba varias objeciones.

El viernes, el presidente del comité, James Comer (R-Ky.), nuevamente exigió que la oficina entregue el archivo al Congreso y rechazó sus afirmaciones de que los detalles ya son públicos.

Dos días después, McCarthy dijo que había logrado convencer a Wray de que debía entregar el documento.

“Le expliqué al director que haremos todo lo que esté a nuestro alcance y tenemos jurisdicción sobre el FBI y tenemos derecho a ver este documento”, dijo en Fox News. “Creo que después de esta llamada, obtendremos este documento”.

Se ordenó al FBI que entregara el expediente antes del mediodía del 10 de mayo y tiene más de una semana de retraso en la entrega.

Al ignorar la citación, la oficina había argumentado previamente que tenía preocupaciones sobre la protección de la fuente y que los detalles ya eran públicos.

El FBI dijo que “los materiales públicos contemporáneos citan cartas anteriores y comunicados públicos que sugieren que ya se encuentra disponible una cantidad significativa de información”.

Sin embargo, Comer dijo que la sustancia de la información en el archivo, supuestamente creada o modificada en junio de 2020, no había sido “proporcionada en ninguno de los materiales citados por el FBI o informado públicamente”.

Un denunciante alertó al Senador Chuck Grassley (R-Iowa) de la existencia del archivo del informante y Grassley lo llamó la atención de Comer.

Un portavoz del FBI dijo previamente que las afirmaciones en el archivo no han sido verificadas.

“Los agentes del FBI utilizan un formulario FD-1023 para registrar informes no verificados de una fuente humana confidencial. Documentar la información no la valida, no establece su credibilidad ni la compara con otra información verificada por el FBI”, dijo el representante.

“Revelar información no verificada o posiblemente incompleta, podría dañar las investigaciones, perjudicar los procesamientos o procedimientos judiciales, violar injustamente la privacidad o la reputación, crear impresiones erróneas en el público o identificar potencialmente a las personas que brindan información a las fuerzas del orden público, poniendo en riesgo su seguridad física”.