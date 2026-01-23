$!Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó que los tres cuerpos calcinados localizados en el municipio de Zinapécuaro corresponden a los integrantes de una familia que había sido reportada como desaparecida en la ciudad de Morelia. Las víctimas fueron identificadas como Anayeli “N”, su esposo Víctor “N” y su hija Megan “N”, de 12 años de edad. La institución informó que los restos fueron hallados en el kilómetro 190 de la Autopista de Occidente, a la altura de la localidad de Ucareo, en el municipio de Zinapécuaro, y que las diligencias realizadas permitieron confirmar su identidad. TE PUEDE INTERESAR: Hallan fosa clandestina en Juventino Rosas, junto a otra que previamente había sido registrada

INICIAN INVESTIGACIÓN TRAS REPORTE DE DESAPARICIÓN DE FAMILIA Mediante un comunicado de prensa, la Fiscalía detalló que la carpeta de investigación fue iniciada el 17 de enero de 2026, luego de que los familiares de las víctimas acudieran a denunciar su desaparición. “La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informa que el pasado 17 de enero de 2026, se inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, con motivo del reporte de la desaparición de Víctor Manuel M.V., Anayeli H.L. y la adolescente de iniciales M.E. M.H., presentada por sus familiares”, señaló la dependencia. La FGE indicó que, una vez recibida la denuncia, se activaron los protocolos de búsqueda inmediata, ya que la familia había sido vista por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta, en la capital michoacana. “Desde el momento en que sus familiares acudieron a la Fiscalía Especializada, se activaron los protocolos de búsqueda inmediata para dar con su paradero, tras haber sido vistos por última vez el 14 de enero en la colonia Ex Hacienda La Huerta. Lamentablemente, las diligencias operativas y científicas llevaron al hallazgo de tres personas sin vida, que hoy se confirma se trata de las víctimas”, agregó la institución.

LOCALIZAN CUERPOS CALCINADOS DE FAMILIA REPORTADA COMO DESAPARECIDA Días después del reporte de desaparición, autoridades localizaron los restos calcinados de dos personas adultas y una menor de edad en la Autopista de Occidente. Los cuerpos se encontraban envueltos entre neumáticos que aún ardían en llamas, lo que provocó un avanzado estado de calcinación y dificultó su identificación inmediata. De acuerdo con la información oficial, durante las primeras diligencias se detectaron huellas de disparos de arma de fuego en los cuerpos, por lo que el caso es investigado como un triple homicidio.

QUÉ SE SABE SOBRE LA FAMILIA QUE FUE ENCONTRADA CALCINADA EN UNA CARRETERA La Fiscalía informó que el matrimonio era ampliamente conocido por su labor como intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM). Ambos colaboraron en diversas instituciones públicas, entre ellas el Congreso del Estado de Michoacán y dependencias del Gobierno estatal, donde su trabajo fue reconocido por facilitar el acceso a la información y a los procesos legislativos a personas con discapacidad auditiva. FISCALÍA CONTINÚA CON INVESTIGACIONES La FGE señaló que continúa con la integración de la carpeta de investigación y la realización de los actos ministeriales correspondientes para esclarecer los hechos. “Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado continúa con la integración de la carpeta de investigación y la realización de los actos ministeriales correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar las circunstancias en que ocurrieron y establecer responsabilidades, conforme a lo dispuesto por la ley”, indicó.