Hallan fosa clandestina en Juventino Rosas, junto a otra que previamente había sido registrada

México
/ 21 enero 2026
    Hallan fosa clandestina en Juventino Rosas, junto a otra que previamente había sido registrada

En la previa fosa clandestina, las autoridades reportaron 13 cuerpo sin vida, aun en estado de descomposición

El 21 de enero se reportó el hallazgo de una fosa clandestina en el estado de Guanajuato. El hecho ha sido destacado por los medios, ya que el espacio mortuorio es próximo a otro, que pocos días antes había sido registrado.

En la fosa previa, las autoridades y madres buscadoras reportaron un aproximado de 13 cuerpos sin vida, pero aun en estado de putrefacción. En la fosa siguiente, se registraron restos que indican la presencia de al menos 5 fallecidos.

‘De acuerdo a los indicios son restos óseos de al menos cinco personas, había cuatro cráneos y por lo que se puede ver que ya eran osamentas que podrían tener varios meses incluso años sepultados de forma clandestina en ese lugar’ según informó una fuente anónima de la investigación.

El sitio de la fosa está ubicado en Juventino Rosas cerca de la comunidad de Franco Tavera, con San Antonio de los Morales.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan siete fosas y al menos 14 cuerpos en la Reserva Miguel Alemán, en Mexicali

La nueva fosa clandestina fue revisada por elementos de la Guardia Nacional, al igual que por funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Paz estatal, peritos de la Fiscalía de Guanajuato.

