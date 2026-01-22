Lidya Valdivia Juárez es localizada con vida en Edomex; ‘sin datos de un embarazo reciente’: fiscalía
La joven de 28 años con nueve meses de gestación, reportada como desaparecida desde el 18 de enero en Puebla, y que alertó sobre un par de sujetos en motocicleta que al parecer la perseguían, Lidya Valdivia Juárez fue localizada con vida en el Estado de México.
La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que la joven fue localizada en este 22 de enero en el Estado de México, tras labores de inteligencia y más de 50 actos de investigación. Sin embargo, indicó que la mujer estaba sana y “sin datos de un embarazo reciente”, luego de que se informara que estaba embarazada.
“Con motivo de la desaparición de Lidya., denunciada con fecha 18 de enero de 2026, en el municipio de Acajete, Puebla, se realizaron 50 actos de investigación, entre ellos las entrevistas a familiares y amigos de la desaparecida, se solicitaron las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por los familiares, además de las grabaciones de las cámaras de vigilancia”, detalló la fiscalía poblana.
Cabe destacar que la joven fue hallada este jueves a las 16:00 horas en el municipio de Tepetixtla, Estado de México.
Entre las investigaciones, se encuentran entrevistas a familiares y amigos de la mujer desaparecida, así como también fueron solicitadas las sábanas de llamadas de los teléfonos aportados por la familia, así como las grabaciones de las cámaras de vigilancia. No se dieron más detallas respectos a las motivaciones detrás de la desaparición de Lidya Valdivia Juárez.
DESAPARICIÓN DE LIDYA
La desaparición de Lidya Valdivia Juárez, joven de 28 años de edad con nueve meses de embarazo, mantiene en alerta al estado de Puebla. La mujer reportó a su familia que era perseguida por sujetos a bordo de una motocicleta y un vehículo particular antes de que se perdiera todo contacto con ella durante la madrugada del domingo 18 de enero.
De acuerdo con la información disponible, la última comunicación con Lidya ocurrió mientras se trasladaba en su vehículo desde la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete.
Según los informes, fue durante la madrugada del domingo 18 de enero cuando Lidya manejaba rumbo a Acajete. Al ingresar a esta comunidad, escribió a sus familiares para informarles que un automóvil y una motocicleta la seguían desde varios kilómetros atrás.
La joven viajaba a bordo de un Chevrolet Malibu color negro, con placas UCR923B, y después de ese mensaje ya no volvió a comunicarse con sus seres queridos.
Además de los mensajes de texto, Lidya envió audios a su pareja sentimental solicitando ayuda, así como una fotografía en la que se observa que su vehículo estaba detenido y aparentemente bloqueado por la parte frontal.
Tras perder comunicación con la joven, su pareja sentimental y familiares iniciaron su búsqueda por cuenta propia. Al no obtener resultados, acudieron ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y facilitar su localización.
Hasta el momento, sobre los presuntos involucrados únicamente se tiene conocimiento de que se trataría de dos hombres que viajaban en motocicleta y otros más que se desplazaban en un automóvil.
FAMILIARES DE LIDYA PIDEN AYUDA PARA ENCONTRAR A LA JOVEN EMBARAZADA
La hermana de Lidya realizó una publicación en redes sociales para solicitar apoyo ciudadano en su localización. En el mensaje se lee:
“El día de hoy mi hermana Lidya Valdivia Juárez salió en la madrugada aproximadamente a la 1 de la mañana en un vehículo Chevrolet de la marca MALIBÚ con placas UCR923B de la ciudad de Puebla con dirección al municipio de Acajete, al entrar al municipio de Acajete la interceptaron una moto con dos tipos y un coche gris, ella mandó una fotografía y audios a su actual pareja pidiendo apoyo que la venían persiguiendo”.
En otra parte del mensaje, la familia señaló:
“Por favor estamos desesperados ella está embarazada a punto de aliviarse, no sabemos nada de ella. Ayúdenos a compartir”.
(Con información de Stephanie León | VANGUARDIA MX)