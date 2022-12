“Nosotros hemos hablado con sus familiares, les hemos pedido que hagan algo, que no lo dejen salir. Ellos no son vendedores, comerciantes, bueno, podrían tener algún negocio pero ambulante en la zona, pero su abuela, con quien yo hablé, no hizo nada”, lamentó Terrón, que también responde a “Toñita”.

La vendedora de amuletos y velas, aseguró que, si las autoridades no hacen algo al respecto, el menor seguirá cometiendo delitos. Quizás, en el futuro, sí logre “picar” a alguien con su cuchillo.

“Si no hacen algo será peor con el tiempo, ya es un asaltante, ¿esperan que sí pique a alguien?”, dijo.

