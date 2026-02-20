De la Fuente plantea cooperación científica para fortalecer capacidades tecnológicas

20 febrero 2026
    De la Fuente plantea cooperación científica para fortalecer capacidades tecnológicas
    La SRE indicó que el objetivo es impulsar esquemas de cooperación que se traduzcan en proyectos concretos de ciencia y tecnología. ESPECIAL
El Universal
por El Universal

México planteó que la coordinación latinoamericana debe traducirse en proyectos aplicables a industria, datos y formación especializada

QUERÉTARO, QRO.- El canciller Juan Ramón de la Fuente inauguró en Querétaro la primera asamblea general de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) y planteó la cooperación en ciencia y tecnología como un eje para fortalecer capacidades tecnológicas propias en la región.

Durante el acto, realizado la mañana de este viernes 20 de febrero, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el valor del multilateralismo depende de su capacidad para materializar proyectos específicos orientados al desarrollo y al futuro.

“La narrativa del multilateralismo solamente adquiere pertinencia en la medida en la que pueda ir incorporando proyectos específicos de cooperación para el desarrollo con una visión de futuro”, señaló, al vincular la agenda espacial con la generación de conocimiento y aplicaciones tecnológicas.

De la Fuente subrayó la relevancia del proyecto para la unidad regional, en un contexto en el que la cooperación científica puede derivar en capacidades compartidas en áreas como observación de la Tierra, comunicaciones y manejo de datos, conforme a los objetivos de coordinación entre los países participantes.

A la inauguración asistieron representantes de los países integrantes de la ALCE, así como de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), además de agencias espaciales de otras regiones.

También participaron representantes de las secretarías de Economía y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con lo que el encuentro incorporó el componente de política pública e innovación tecnológica.

La SRE indicó que el objetivo es impulsar esquemas de cooperación que se traduzcan en proyectos concretos de ciencia y tecnología, con una visión de futuro y con impacto en el fortalecimiento de capacidades regionales.

