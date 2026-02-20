Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 20 febrero 2026
    Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial
    A partir del pasado 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales, emitidas por la Dirección General de Profesiones, dejaron de ser utilizadas como un medio de identificación oficial. ARCHIVO

La publicación fechada el día 17/02/2026 detalla que las cédulas, tanto físicas como electrónicas, no son un documento oficial

A partir del pasado 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales, emitidas por la Dirección General de Profesiones, dejaron de ser utilizadas como un medio de identificación oficial, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

”Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas”, sostiene la publicación.

TE PUEDE INTERESAR: Condusef alerta sobre red flags financieras que pueden afectar tus relaciones y tu estabilidad económica

La publicación fechada el día 17/02/2026 detalla que las cédulas, tanto físicas como electrónicas, no son un documento oficial, por lo que ya no serán válidas si deseas realizar algún trámite administrativo en México. Cabe recordar que las cédulas electrónicas entraron en vigor desde 2018.

Esta modificación establece que dicho documento profesional emitido por la Dirección General de Profesiones se podrá seguir utilizando para comprobar tus estudios, pero no sustituye una identificación oficial en cualquier trámite oficial.

¿QUÉ ES LA CÉDULA PROFESIONAL?

De acuerdo con el Gobierno de México, la cédula profesional es una autorización que te permite ejercer profesionalmente, es decir, el documento que valida tu formación académica y estudios profesionales.

TE PUEDE INTERESAR: Despido laboral en México: qué hacer y cómo defender tus derechos con asesoría gratuita de la Profedet

Cualquier recién egresado que se tituló a partir del 1 de octubre de 2018 puede tramitar la cédula en línea; pero quienes obtuvieron la titulación antes de tal fecha deberán tramitarla de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Profesiones.

¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS SERVIRÁN COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL?

Además de la credencial para votar, que es el documento por excelencia, el pasaporte, la Cartilla Militar (no mayor a 10 años), la licencia de conducir y la credencial del INAPAM, también son válidos para identificarse.

El DOF precisa que la Clave Única de Registro de Población (CURP) “es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana o extranjera”, por lo que si es reconocida como documento oficial.

TE PUEDE INTERESAR: Así puedes recuperar tu cartilla de vacunación ante el brote de sarampión

Agrega que la CURP biométrica, cuya información contiene huellas dactilares y la fotografía de las personas, es el documento de identificación de aceptación universal y “obligatoria en todo el territorio nacional”.

Según la publicación en el DOF y una vez publicada dicha información, las autoridades de cualquier ámbito deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado.

(Con información de El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Documentos
trámites

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP
Diario Oficial de la Federación

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Realidad altheriada

Realidad altheriada
true

Personajes de Santiago
Estiman que el tráfico de armas de E.U. a México ronda las 135 mil unidades anualmente.

Intercepta EU solo el 3% de tráfico de armas para México
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de Zelda Sinfónico y la Orquesta Metropolitana, danza contemporánea y hasta talleres de cerámica
El calendario laboral de México ya tiene definido el descanso obligatorio de marzo 2026. Aunque el natalicio de Benito Juárez es el 21, la ley establece que el feriado oficial se recorra.

¿16 o 20 de marzo?... qué día será festivo oficial en México por el natalicio de Benito Juárez, según la Ley Federal del Trabajo
Las enfermedades autoinmunes pueden manifestarse con síntomas comunes que muchas personas ignoran. Reconocer las señales tempranas puede marcar la diferencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

¡Cuidado!... Estas son las señales de que podrías tener una enfermedad autoinmune
El comediante compartió su recorrido por las distintas salas del Museo del Desierto.

Lalo España recomienda el Museo del Desierto en Saltillo y lo llama ‘mágico lugar’
Julián Araujo disputó los 90 minutos con el Celtic en la Europa League, mientras que Mateo Chávez no tuvo actividad con el AZ Alkmaar por suspensión.

Julián Araujo, el único mexicano que jugó en Europa League