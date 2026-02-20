Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial

A partir del pasado 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales, emitidas por la Dirección General de Profesiones, dejaron de ser utilizadas como un medio de identificación oficial, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

”Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas”, sostiene la publicación.

La publicación fechada el día 17/02/2026 detalla que las cédulas, tanto físicas como electrónicas, no son un documento oficial, por lo que ya no serán válidas si deseas realizar algún trámite administrativo en México. Cabe recordar que las cédulas electrónicas entraron en vigor desde 2018.

Esta modificación establece que dicho documento profesional emitido por la Dirección General de Profesiones se podrá seguir utilizando para comprobar tus estudios, pero no sustituye una identificación oficial en cualquier trámite oficial.