Cédula profesional deja de ser un documento de identificación oficial
La publicación fechada el día 17/02/2026 detalla que las cédulas, tanto físicas como electrónicas, no son un documento oficial
A partir del pasado 18 de febrero de 2026, las cédulas profesionales, emitidas por la Dirección General de Profesiones, dejaron de ser utilizadas como un medio de identificación oficial, de acuerdo con lo publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
”Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas”, sostiene la publicación.
La publicación fechada el día 17/02/2026 detalla que las cédulas, tanto físicas como electrónicas, no son un documento oficial, por lo que ya no serán válidas si deseas realizar algún trámite administrativo en México. Cabe recordar que las cédulas electrónicas entraron en vigor desde 2018.
Esta modificación establece que dicho documento profesional emitido por la Dirección General de Profesiones se podrá seguir utilizando para comprobar tus estudios, pero no sustituye una identificación oficial en cualquier trámite oficial.
¿QUÉ ES LA CÉDULA PROFESIONAL?
De acuerdo con el Gobierno de México, la cédula profesional es una autorización que te permite ejercer profesionalmente, es decir, el documento que valida tu formación académica y estudios profesionales.
Cualquier recién egresado que se tituló a partir del 1 de octubre de 2018 puede tramitar la cédula en línea; pero quienes obtuvieron la titulación antes de tal fecha deberán tramitarla de manera presencial en las oficinas de la Dirección General de Profesiones.
¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS SERVIRÁN COMO IDENTIFICACIÓN OFICIAL?
Además de la credencial para votar, que es el documento por excelencia, el pasaporte, la Cartilla Militar (no mayor a 10 años), la licencia de conducir y la credencial del INAPAM, también son válidos para identificarse.
El DOF precisa que la Clave Única de Registro de Población (CURP) “es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana o extranjera”, por lo que si es reconocida como documento oficial.
Agrega que la CURP biométrica, cuya información contiene huellas dactilares y la fotografía de las personas, es el documento de identificación de aceptación universal y “obligatoria en todo el territorio nacional”.
Según la publicación en el DOF y una vez publicada dicha información, las autoridades de cualquier ámbito deberán tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a lo señalado.
