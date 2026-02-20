Sheinbaum urge a digitalizar registros forenses y acelerar identificación genética de restos humanos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el país debe fortalecer los registros forenses y avanzar en la identificación genética de restos humanos ante el rezago en la identificación de personas desaparecidas, una tarea que, subrayó, corresponde tanto a los estados como a la Federación.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que, cuando se localizan sitios con cuerpos no identificados, las primeras autoridades que intervienen son las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda locales, por lo que insistió en la necesidad de coordinación entre instancias estatales y federales.

En ese contexto, detalló que la nueva legislación en la materia contempla el fortalecimiento del Registro Nacional Forense y la actualización de bases de datos, particularmente en lugares donde se encuentran personas no identificadas.

“El objetivo es fortalecer esta situación a través de identificaciones genéticas y del fortalecimiento de los registros de personas no identificadas que ya fallecieron”, señaló.

La titular del Ejecutivo recordó casos ocurridos cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, donde familias localizaron a sus seres queridos en fosas comunes años después de haberlos reportado como desaparecidos. Mencionó el caso de una persona que falleció por atropellamiento y cuyo cuerpo no fue identificado sino hasta cuatro años después, tras una revisión forense.

“Es obligación actualizar todos los registros forenses y poder tener una identificación incluso genética. El país tiene necesariamente que avanzar en ello”, sostuvo, al indicar que en diversas instituciones aún hay registros que no están digitalizados.

Sheinbaum puntualizó que, dependiendo de la entidad, los Servicios Médicos Forenses (Semefo) pueden estar adscritos a fiscalías o a tribunales de justicia, por lo que insistió en el trabajo conjunto para lograr la identificación de restos que, en muchos casos, sólo aparecen en registros físicos.

“No solamente por la situación de desaparecidos, sino porque es una obligación hacerlo”, dijo.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se han consolidado acciones junto con la Comisión Nacional de Búsqueda y colectivos de familiares en todo el país. Señaló que entre las medidas se encuentra la implementación de una alerta nacional de búsqueda y el fortalecimiento de las carpetas de investigación para que las indagatorias sean “serias y precisas, no solamente que se quede en el reporte”. Añadió que se presentarán avances y nuevos métodos de investigación, y que el trabajo se realiza de manera coordinada con la fiscal Ernestina Godoy y la nueva comisionada nacional de búsqueda, bajo las directrices establecidas.