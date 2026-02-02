Defensa legal de Arturo Cortez, dueño de Garage y Talleres, pide sobreseer su caso ante fabricación de pruebas de la Fiscalía y del Poder Judicial de NL

Defensa legal de Arturo Cortez, dueño de Garage y Talleres, pide sobreseer su caso ante fabricación de pruebas de la Fiscalía y del Poder Judicial de NL

Este miércoles 4 de febrero a las 10:00 horas se tendrá una audiencia en donde se busca demostrar una vez más ‘la inexistencia del fraude maquinado que ilegalmente se me imputa’, señala el empresario

/ 2 febrero 2026
MAGISTRADA LAURA PERLA CÓRDOVA RODRÍGUEZ
PRESIDENTA DEL H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
A LA OPINIÓN PÚBLICA
Presente.-

Hago de su conocimiento que actualmente se encuentra en trámite un procedimiento penal a todas luces arbitrario y amañado, instrumentado a través de la carpeta judicial 4098/2023, en la que no obstante se ha demostrado fehacientemente que no he cometido delito alguno, fui vinculado a proceso por un supuesto fraude maquinado inexistente, cuando inicialmente la denuncia en mi contra se presentó por despojo de inmueble y lo más grave del caso, radica en que los Jueces de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, han actuado en contubernio con el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, contra todo derecho.

Tan burda ha sido la actuación de la Fiscalía, que al haberle demostrado contundentemente la inexistencia del supuesto despojo de inmueble, manipularon e integraron los hechos denunciados y solicitaron la vinculación a proceso por un fraude maquinado inexistente.

Para lidiar contra el aparato de justicia utilizado facciosamente, a esta fecha se han recabado dentro del período de cierre de investigación, todos los datos de prueba para demostrar una vez más, la inexistencia del fraude maquinado que ilegalmente se me imputa, habiéndose solicitado y programado la audiencia de sobreseimiento en la causa penal, programada para las 10:00 horas del 4 de febrero de 2026.

Por esta razón me veo obligado a solicitarle su valiosa intervención, a efecto de que se tomen las medidas necesarias para impedir que el Poder Judicial del Estado por conducto de los Jueces de Control, sea utilizado como un aparato de chantaje, extorsión y de intimidación, dado que la Fiscalía General de Justicia en el Estado, en contubernio con los abogados de la contraparte, han hecho uso del tráfico de influencias solapados inclusive por los Tribunales Federales, cuando están plenamente conscientes de que no he cometido delito alguno.

Agradezco su oportuna atención en el particular.

MONTERREY, N.L. A 3 DE FEBRERO DE 2026.

LIC. ARTURO BERNABÉ CORTEZ GARZA.

