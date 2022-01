Defiende AMLO uso de remedios caseros y Vaporub contra COVID; pese a contagio se reunió con secretarios

Detalló que no ha seguido un tratamiento especial, pues no ha padecido de calentura , ni de dolores de cabeza, ni falta de oxigenación “todo normal”, e indicó que solo sigue teniendo ronquera , ardor en la garganta “que ya está menguando”.

“La variante produce síntomas muy leves, es el equivalente a una gripe, no tuve un tratamiento especial porque nunca he tenido calentura ni dolores de cabeza, ni falta de oxigenación, todo normal, solo la ronquera que por cierto se me está quitando y un ardor en la garganta que también está menguando, ya es cada vez menor.

En su oficina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a la población a mantener las medidas de sana distancia “para que no vayan a contagiar” y puso de ejemplo que estaba reunido con los titulares de Segob y Hacienda hablando sobre la venta de Banamex.

“Entonces con cuidado nada más, no vayan a contagiar, pero no hay gravedad, tan es así que estoy trabajando, estoy aquí en la oficina, guardando la debida distancia, miren está el secretario de Gobernación y el secretario de Hacienda y estamos hablando sobre la venta de Banamex”.

“Pandemia va de salida, vamos a regresar a la normalidad”

El presidente López Obrador afirmó que la pandemia del Covid-19 ya “va de salida”, y aseguró que con esta nueva variante “no hay muchos riesgos”, no aumentará el número de hospitalizaciones ni los fallecimientos, por lo que pronto se regresará a la normalidad.

“Me da mucho gusto porque esto significa que esta pandemia va de salida, todavía es pandemia, pero yo creo que con esta nueva variante no hay muchos riesgos, no van a aumentar las hospitalizaciones, hay hospitalizaciones, pero no están aumentando mucho y lo más importante no vamos a tener más fallecimientos.

“Y después este periodo de contagio que es expansivo, vamos todos a regresar a la normalidad, eso lo quería compartir con ustedes”, dijo.