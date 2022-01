Ricardo Salinas Pliego vs COVID-19; las veces que el empresario retó al coronavirus

“Sabemos que el miedo es muy mal consejo; en cambio, la razón nos dice que la vida debe continuar. La decisión de frenar la marcha de un país no produce nada positivo, sobre todo cuando se basa en el miedo, en una falsa premisa: que el COVID-19 significa muerte”, así sentenció Ricardo Salinas Pliego en su cuenta de Twitter, el 24 de marzo de 2020.

El empresario mexicano, fundador y presidente del Grupo Salinas, donde se resguardan empresas como Grupo Elektra, TV Azteca, Totalplay, entre otras, escribía en sus redes sus opiniones acerca del confinamiento, home office y entre otros problemas que llegaron con el COVID-19, retando así al que llamó “maldito virus”.

EN CONTRA DEL CONFINAMIENTO

En un principio, cuando poco se sabía del virus, Salinas Pliego confesó: “La razón nos dice que, en la enorme mayoría de los casos, aunque su ritmo de contagio es alto, la enfermedad no presenta síntomas o lo hace de manera muy leve; también sabemos que no es de alta letalidad”.

Por ello, durante el mes de marzo de 2020, dejó bien en claro que el aislamiento por COVID-19 es lo que “podría ser mortal” para la economía, “que dejará a miles de personas sin empleo, sin servicios y eventualmente sin comida”.

“Como van las cosas, parece que no moriremos por coronavirus, pero sí vamos a morir de hambre”, indicó. “En México la inmensa mayoría de la población no vive de un sueldo, vive de sus ahorros, no vive del gobierno, la inmensa mayoría vive al día”.

Te puede interesar: ‘¡Déjenos salir, ya no necesitamos más reglas!’... Ricardo Salinas Pliego publica 4 mensajes contra el ‘maldito virus’

A su vez, en el mes de mayo de 2020, el empresario retó a quienes decidían quedarse en casa, refiriendo si “se quedarán en casa hasta que se desapendejen”, cuestionando cuál sería el plan a futuro de estas personas. En redes, dicho comentario lo llevó a las críticas, empero, no dejó de compartir su opinión a lo largo de la pandemia.