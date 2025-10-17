Defiende secretario tabasqueño sus bienes tras denuncias de adquisiciones millonarias
El hermano de AMLO explicó cómo compró pequeños predios y ganado poco a poco, en medio de acusaciones mediáticas por su declaración patrimonial
CDMX.- Ramiro López Obrador -conocido como “Pepín” y hermano del expresidente- respondió públicamente a cuestionamientos por la compra de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado, reveladas en su declaración patrimonial por Audelino Macario.
Según la publicación, esas propiedades en Tabasco habrían sido adquiridas al contado por 6.9 millones de pesos, mientras el ganado se estimó en 10.4 millones, aunque en 2023 López Obrador declaró no tener empleo o ingresos formales.
El funcionario no negó los datos, pero los defendió asegurando que todas sus adquisiciones están declaradas. Acusó que “los poderosos” y medios “jilgueros” montaron una campaña mediática en su contra por ser hermano de AMLO.
Inicialmente admitió que muchas compras ocurrieron durante el sexenio de su hermano, pero luego matizó que algunas tierras las comenzó a adquirir desde 2010 y “poco a poco”.
“No sé cuánto suman mis bienes, no he hecho esa cuenta”, sostuvo, y defendió que hay pequeñas adquisiciones cercanas a propiedades previas, compradas por lotes.
El caso desató debates sobre coherencia entre discursos de austeridad y acumulación patrimonial en círculos cercanos al poder, y pone a prueba mecanismos de transparencia. Con información de El Universal