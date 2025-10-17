Defiende secretario tabasqueño sus bienes tras denuncias de adquisiciones millonarias

Noticias
/ 17 octubre 2025
    Defiende secretario tabasqueño sus bienes tras denuncias de adquisiciones millonarias
    Inicialmente Ramiro López Obrador admitió que muchas compras ocurrieron durante el sexenio de su hermano. /FOTO: ESPECIAL

El hermano de AMLO explicó cómo compró pequeños predios y ganado poco a poco, en medio de acusaciones mediáticas por su declaración patrimonial

CDMX.- Ramiro López Obrador -conocido como “Pepín” y hermano del expresidente- respondió públicamente a cuestionamientos por la compra de 13 ranchos y 694 cabezas de ganado, reveladas en su declaración patrimonial por Audelino Macario.

Según la publicación, esas propiedades en Tabasco habrían sido adquiridas al contado por 6.9 millones de pesos, mientras el ganado se estimó en 10.4 millones, aunque en 2023 López Obrador declaró no tener empleo o ingresos formales.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Vamos a llegar al último rincón’: Montiel reporta 38 mil viviendas censadas tras lluvias

El funcionario no negó los datos, pero los defendió asegurando que todas sus adquisiciones están declaradas. Acusó que “los poderosos” y medios “jilgueros” montaron una campaña mediática en su contra por ser hermano de AMLO.

Inicialmente admitió que muchas compras ocurrieron durante el sexenio de su hermano, pero luego matizó que algunas tierras las comenzó a adquirir desde 2010 y “poco a poco”.

TE PUEDE INTERESAR: Pacta Salud con la industria aumento de IEPS y medidas para combatir daño por refrescos

No sé cuánto suman mis bienes, no he hecho esa cuenta”, sostuvo, y defendió que hay pequeñas adquisiciones cercanas a propiedades previas, compradas por lotes.

El caso desató debates sobre coherencia entre discursos de austeridad y acumulación patrimonial en círculos cercanos al poder, y pone a prueba mecanismos de transparencia. Con información de El Universal

Temas


Denuncias
política

Localizaciones


CDMX

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

Organizaciones


Morena
SEGOB

true

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este viernes se vence el plazo para que México entregue mil 143 millones de metros cúbicos de agua.

‘Ahoga’ falta de financiamiento la modernización del Tratado de Aguas Binacionales, afirma experto

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario