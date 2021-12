Deja a su esposa tener relaciones con otros, ‘para fortalecer su matrimonio’

Estar casado ha cambiado en los últimos años.

Antes, la mayoría estaban en una relación monógama “hasta que la muerte los separe”, algo no tan sencillo de conseguir; es por eso que ahora las parejas buscan otras maneras para llegar hasta el fin de sus días sin terminarse odiando. Así lo hizo una pareja en Reino Unido, en donde el hombre permitió a su esposa tener relaciones con otras personas para fortalecer su matrimonio.

Esto ocurrió en la relación de Ben Elks y Marie Newberry, una pareja que abrió su matrimonio tras doce años viviendo juntos, con el puro objetivo de mantener su vínculo estable a partir de la búsqueda de experiencias íntimas con otras personas.

Según declararon para The Sun, Ben y Marie no tenían ninguna intención de separarse, pero tras 12 años se dieron cuenta que sus necesidades íntimas ya no eran satisfechas de la misma manera que antes. Fue en ese momento que Elks sugirió a su esposa que podría buscar aventuras con hombres, con la única condición de que debía avisar que lo haría para así no romper la confianza que existe en ambos.