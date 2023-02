Aunque la alimentación basada en frutas, verduras, proteínas y carbohidratos es fundamental para el desarrollo de los niños; también se les puede permitir un uno que otro snack, especialmente si son productos de calidad. Por lo que es importante conocer cuáles son los que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no recomienda para el consumo de los más pequeños del hogar.

De acuerdo con los análisis realizados en la Revista del Consumidor del mes de febrero, solo una marca de galletas, en específico tres de sus presentaciones, son las que no deberían consumir los niños. Además, emitió una serie de recomendaciones que ayudarán a los padres de familia a elegir la ideal para sus hijos.

De 48 productos analizados, entre ellos 18 galletas “Marías”, 3 digestivas, 18 saladas y 9 de animalitos; Profeco encontró que las galletas digestivas y Marías bajas en azúcar de la marca “Gullón” no deben consumirse por los menores debido a que contienen edulcorantes.

En el caso de la galleta digestiva “Gullón” zero sin azúcares, de 400 gramos, en su empaque cuenta con la advertencia de que no se recomienda para niños. Mientras que la galleta Digestive Gullón con 33% menos grasa, de 400 gramos, a pesar de tener el etiquetado de exceso de calorías, azúcares y sodio, no menciona que no es recomendable para menores de edad.

Por otro lado, las galletas “Marias” sin azúcar de la marca Gullón de 400 grados, sí contiene la etiqueta de no recomendación para no ser consumida por niños.

Profeco también informa que el consumidor tome en cuenta los ingredientes de las que están elaboradas, cantidades, comparar precios y cuidar porciones.