Denuncian presunta filtración masiva del sistema portuario de la Marina

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    Denuncian presunta filtración masiva del sistema portuario de la Marina
    La filtración habría expuesto millones de registros operativos del comercio exterior mexicano desde 2021. ESPECIAL
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El periodista Ignacio Gómez Villaseñor denunció una presunta brecha en el sistema Puerto Inteligente Seguro

CDMX.- El periodista Ignacio Gómez Villaseñor denunció que hackers lograron extraer 5.8 terabytes de información del sistema Puerto Inteligente Seguro de la Secretaría de Marina, con 16.6 millones de registros operacionales del comercio exterior mexicano desde 2021 a la fecha.

La brecha presuntamente continúa activa y permitiría a los atacantes acceder en tiempo real a datos sensibles relacionados con movimientos de buques que arriban al país, de acuerdo con la información difundida por el comunicador especializado en ciberseguridad.

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Villaseñor detalló que el Puerto Inteligente Seguro es una plataforma obligatoria para operaciones en puertos mexicanos, debido a que empresas, vehículos y documentos deben estar registrados en ese sistema para ser reconocidos ante las aduanas.

La filtración incluiría Documentos Electrónicos de Cita con fotografías de tractocamiones, placas legibles, hora exacta de entrada o salida, tipo y valor de carga, así como identidad completa de los choferes.

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“El crimen organizado ahora sabe qué camión va a salir, a qué hora, con qué encima y quién lo conduce. En tiempo real”, alertó el periodista al señalar los riesgos de seguridad asociados con la presunta exposición de datos.

Los archivos expuestos contienen pólizas de seguro de empresas como GNP y Quálitas, pases de salida para precursores químicos, documentos operativos de Agencia Pemex, actas constitutivas de empresas, credenciales del INE, constancias fiscales del SAT, códigos CAAT y CFDI con logotipos oficiales de la Secretaría de Marina.

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La filtración también tendría implicaciones diplomáticas, debido a que incluiría pasaportes y libretas de mar de tripulantes extranjeros originarios de países como Ucrania, Polonia, India, Filipinas y Bangladesh.

El periodista presentó como caso concreto el certificado de vacunación contra fiebre amarilla del buque M/V APL New Jersey, con fecha de arribo a Veracruz este 4 de mayo de 2026, documento que presuntamente ya estaba disponible entre los archivos obtenidos por los atacantes.

Villaseñor recordó que semanas atrás reportó la filtración de datos de 640 mil trabajadores portuarios y señaló que ese caso fue sólo una primera capa de la vulneración, mientras sectores logísticos, aduaneros y de seguridad nacional alertan sobre riesgos de robo de carga, extorsión o contrabando. Con información de Ignacio Gómez Villaseñor

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