Motociclistas versus policías en Guanajuato; piedradas y choques

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    Motociclistas versus policías en Guanajuato; piedradas y choques
    Grupo de motociclistas lanza piedras en contra de patrulla en León, Guanajuato Vanguardia

A principios del mes de mayo se viralizaron dos incidentes entre motociclistas y policías en Guanajuato

En el fin de semana, del 3 de mayo, se destacó en redes sociales, el metraje de un grupo de motociclistas lanzando piedras a una patrulla de policía en Guanajuato. Según algunos medios, en el sitio había un conglomerado de más de 100 motociclistas.

Se detalló que el grupo de motociclistas, presuntamente, se reunía en el bulevar José María Morelos a la altura de Zanda. Tras haberse grabado los primeros instantes de la agresión, en contra de la patrulla de policía, se reportó que otros elementos de seguridad acudieron a la zona para respaldar.

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Tras el enfrentamiento, se decomisaron 22 motocicletas y se registraron 13 detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de León. Sin embargo, se esclareció que de los detenidos, solo uno fue remitido al Ministerio Público, por ser el presunto responsable de haber causado los daños.

PERSECUCIÓN Y CHOQUE VIRAL

En la plataforma de X, se ha compartido un metraje de una persecución policiaca, también en Guanajuato. Pero este incidente ocurrió en San Francisco del Rincón, en la comunidad de San Roque del Monte.

En el video se observa cómo una patrulla policial, presuntamente, persigue a dos motociclistas por una calle angosta, con automóviles estacionados en un lado.

Durante la persecución, uno de los motociclistas, el cual tenía un acompañante sujeto, quedó a la par con la patrulla y, por ausencia de espacio, terminó chocando en contra de uno de los vehículos aparcados.

Se detalló que la persecución derivó de una revisión por parte de los elementos de seguridad. Sin embargo, vecinos y testigos afirman que la patrulla comenzó la vigilancia sin motivo aparente.

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Las dos personas que iban sobre la motocicleta quedaron heridas de gravedad. Se destacó que uno de ellos quedó con una lesión en la pierna y tuvo que ser trasladado al hospital.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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