Derrame deja fauna muerta y manchas de hidrocarburo en playas de Veracruz

VERACRUZ, VER.- Hidrocarburo sigue llegando a costas de Veracruz, pese a que han pasado más de ocho semanas desde el inicio de la contingencia y a que autoridades estatales y federales ya identificaron el origen del derrame. La Red Corredor Arrecifal aseguró que manchas pequeñas y grandes aún pueden observarse en playas de la entidad, por lo que acusó que las autoridades intentan minimizar el problema.

La organización señaló que es posible que parte del chapopote haya quedado en el fondo del mar y actualmente sea arrastrado hacia las playas por la marea, las corrientes y los vientos registrados en el estado. “Estos reportes indican que probablemente haya quedado hidrocarburo en el fondo del mar que es arrastrado a las playas por las corrientes y por eventos climáticos conocidos como ‘Nortes’”, indicó la Red Corredor Arrecifal.

La agrupación advirtió que las pequeñas gotas de hidrocarburo que llegan a decenas de playas veracruzanas ya no están siendo recogidas por personal de Marina ni por otras dependencias. Las tareas de limpieza se concentraron en zonas de atractivo turístico, de acuerdo con la organización, mientras que otros puntos con afectaciones para la población quedaron sin atención suficiente.

La Red Corredor Arrecifal señaló que las comunidades enfrentan afectaciones físicas y psicológicas, además de la imposibilidad de reiniciar actividades económicas como la pesca en algunas zonas. La contingencia dejó al menos 22 tortugas, cuatro delfines y dos pelícanos muertos, además de otros especímenes afectados por el derrame y por la contaminación de su entorno. La organización reportó que durante abril fue evidente la presencia de chapopote en por lo menos 81 sitios, con manchas grandes en 16 puntos y medianas en 17, además de miles de pequeñas manchas y hojuelas difíciles de retirar en la mayoría de las playas. Con información de La Jornada

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