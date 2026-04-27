Derrame deja fauna muerta y manchas de hidrocarburo en playas de Veracruz

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 27 abril 2026
    Derrame deja fauna muerta y manchas de hidrocarburo en playas de Veracruz
    Los reportes señalan afectaciones en playas, fauna marina y comunidades que dependen de la pesca. ESPECIAL

Organizaciones ambientales alertaron que el hidrocarburo continúa apareciendo en costas veracruzanas

VERACRUZ, VER.- Hidrocarburo sigue llegando a costas de Veracruz, pese a que han pasado más de ocho semanas desde el inicio de la contingencia y a que autoridades estatales y federales ya identificaron el origen del derrame.

La Red Corredor Arrecifal aseguró que manchas pequeñas y grandes aún pueden observarse en playas de la entidad, por lo que acusó que las autoridades intentan minimizar el problema.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-se-prepara-para-lluvias-intensas-y-hasta-21-ciclones-en-el-pacifico-FB20305415

La organización señaló que es posible que parte del chapopote haya quedado en el fondo del mar y actualmente sea arrastrado hacia las playas por la marea, las corrientes y los vientos registrados en el estado.

“Estos reportes indican que probablemente haya quedado hidrocarburo en el fondo del mar que es arrastrado a las playas por las corrientes y por eventos climáticos conocidos como ‘Nortes’”, indicó la Red Corredor Arrecifal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/detienen-a-ciudadano-chino-por-disparos-contra-patrulla-AB20305162

La agrupación advirtió que las pequeñas gotas de hidrocarburo que llegan a decenas de playas veracruzanas ya no están siendo recogidas por personal de Marina ni por otras dependencias.

Las tareas de limpieza se concentraron en zonas de atractivo turístico, de acuerdo con la organización, mientras que otros puntos con afectaciones para la población quedaron sin atención suficiente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/en-nayarit-detienen-a-el-jardinero-operador-del-cjng-y-posible-sucesor-de-el-mencho-LB20302854

La Red Corredor Arrecifal señaló que las comunidades enfrentan afectaciones físicas y psicológicas, además de la imposibilidad de reiniciar actividades económicas como la pesca en algunas zonas.

La contingencia dejó al menos 22 tortugas, cuatro delfines y dos pelícanos muertos, además de otros especímenes afectados por el derrame y por la contaminación de su entorno.

La organización reportó que durante abril fue evidente la presencia de chapopote en por lo menos 81 sitios, con manchas grandes en 16 puntos y medianas en 17, además de miles de pequeñas manchas y hojuelas difíciles de retirar en la mayoría de las playas. Con información de La Jornada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derrame

Vanguardia

Vanguardia

Somos un medio de comunicación digital e impreso con cinco décadas de historia; nos hemos consolidando como uno de los sitios de noticias más visitados del Noreste de México.

Como medio multiplataforma, nos distinguimos por ofrecer contenidos confiables y de alta calidad, abarcando una amplia gama de temas, desde política y estilo de vida hasta artes y cultura. Además, ofrecemos artículos de análisis, entretenimiento y recursos útiles a través de formatos innovadores en texto, fotografía y video, que permiten a nuestros lectores estar siempre bien informados con las noticias más relevantes del día.

Nos enorgullece tener un equipo editorial compuesto por periodistas especializados en Derechos Humanos, Deportes y Artes.

Selección de los editores
Amenaza doble

Amenaza doble
true

Desaparecer en México: ¿hay alguien a quien le importe?
Fuerza Civil reporta bloqueos en carretera a Reynosa tras captura en Tamaulipas; vialidad fue liberada

Registra Nuevo León tres bloqueos tras detención en Tamaulipas de objetivo prioritario
La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que la mañana del lunes se registraron bloqueos y actos vandálicos en diversos puntos de la ciudad de Reynosa.

Reportan bloqueos y quema de autos en Reynosa, tras detención de ‘objetivo prioritario’
El calendario escolar en México marca mayo como uno de los meses con más descansos, gracias a fechas oficiales y actividades académicas que generan esperados “megapuentes”.

Los puentes de mayo... Estos son todos los megapuentes de descanso oficiales en México en 2026
Conoce las señales del golpe de calor y cómo impacta la salud durante las altas temperaturas en México; síntomas, riesgos y qué ocurre en el cuerpo.

¡Cuidado con el Golpe de Calor en México!... señales de alerta y cómo prevenirlo en días de altas temperaturas
Una antigua entrevista de Ángela Aguilar volvió a viralizarse tras los rumores sobre un supuesto romance con Canelo Álvarez.

¿Canelo enviaba ‘camiones de flores’ a Ángela Aguilar? Resurge versión y estalla polémica
Los Rockets de Houston vencieron a los Lakers de Los Ángeles y evitaron la barrida en la primera ronda de los Playoffs de la NBA 2026.

Resultado Lakers vs Rockets hoy: Houston brilla en casa y sobrevive en los Playoffs de la NBA