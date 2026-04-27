Detienen a ciudadano chino por disparos contra patrulla

CDMX.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a Sebastián Peng Yunshang, señalado por su probable participación en un asalto y por presuntamente disparar contra una patrulla donde viajaba el director de la Policía Auxiliar de la alcaldía Cuauhtémoc. La detención ocurrió en la colonia Buenavista, cuando elementos de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial realizaban recorridos y fueron alertados por dos ciudadanos que denunciaron haber sido asaltados por un sujeto que huía sobre la calle Pedro Moreno.

Los uniformados alcanzaron al hombre y le realizaron una revisión preventiva, en la que encontraron dentro de una mochila un arma de fuego con tres cartuchos útiles. Los agentes también localizaron un teléfono celular y dinero en efectivo que los denunciantes reconocieron como de su propiedad, por lo que procedieron con la detención del señalado.

El detenido, de 50 años y quien se identificó como ciudadano chino, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica. Los trabajos de inteligencia relacionan al hombre con hechos ocurridos el 22 de junio de 2025 en la calle Juan Aldama, colonia Buenavista, donde presuntamente realizó dos disparos contra una unidad oficial.

La autoridad también lo vincula con otros incidentes registrados en la zona, entre ellos daños a vehículos y a instalaciones de gas, de acuerdo con reportes de vecinos de la unidad habitacional. Un automovilista afectado en el cruce de Juan Aldama y Mina también presentó una denuncia relacionada con los hechos, por lo que las investigaciones continuarán bajo conducción ministerial. Con información de La Jornada

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