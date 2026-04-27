México se prepara para lluvias intensas y hasta 21 ciclones en el Pacífico

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/ 27 abril 2026
    México se prepara para lluvias intensas y hasta 21 ciclones en el Pacífico
    El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una temporada de lluvias activa por el calentamiento del Pacífico. ESPECIAL
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El organismo pidió atender los avisos oficiales ante fenómenos que podrían intensificarse en poco tiempo

CDMX.- El Servicio Meteorológico Nacional prevé una temporada de lluvias intensa en 2026 debido al calentamiento del Océano Pacífico asociado con el fenómeno de El Niño.

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua estima que las precipitaciones comenzarán en mayo y que para junio estarán establecidas a nivel nacional.

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La Conagua indicó que las lluvias podrían disminuir en julio, salvo en la región noroeste del país, y volver a repuntar hacia octubre, de acuerdo con el pronóstico presentado por el SMN.

Fabián Vázquez, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional, señaló que los huracanes podrían aumentar su intensidad de manera rápida, como ha ocurrido en años recientes.

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El funcionario advirtió que la población debe prepararse para posibles impactos severos en menos tiempo y mantenerse atenta a los avisos emitidos por las autoridades meteorológicas.

El SMN prevé la formación de entre 18 y 21 ciclones en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían alcanzar categorías de 3 a 5.

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El organismo también pronostica para el Atlántico la formación de uno a dos huracanes con intensidad de categoría 3 a 5, aunque aún no es posible determinar cuántos fenómenos ingresarán a territorio nacional.

El promedio histórico apunta a que Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas podrían estar entre las entidades con mayores afectaciones durante la temporada de lluvias de 2026. Con información de La Jornada

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