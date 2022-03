Desata arresto del ‘Bronco’ oleada de memes en redes

CDMX.- No solo el hecho de su detención e ingreso a prisión fueron factor para que el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón estuviera en noticieros nacionales y abriendo debate en redes sociales, pues su carácter “directo” su forma de hablar, sus dichos y polémicas lo llevaron a la palestra de las redes sociales, en donde no han escatimado los memes.

La mayoría de los que comenzaron a circular después de la noticia de la detención son las referentes al episodio en que Rodríguez Calderón, ya siendo candidato a la Presidencia en 2018, asistió a un debate con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala y propuso “mocharle las manos” a quienes cometieran delitos.

Los internautas no olvidaron ni el episodio ni la peculiar propuesta, y este 2022 la retomaron para ironizar que El Bronco fue detenido por desvío de recursos y escribieron “a veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente”.

Otro usuario, en cambio, hizo mofa con la imagen de un caballo tras las rejas de una prisión y escribió: “Se filtran las primeras imágenes del Bronco en Prisión”, en alusión a que el excandidato presidencial es de origen campesino y se conoce que tiene un rancho y es amante de los equinos.

Incluso destaca que Rodríguez Calderón tenía un caballo, de la raza frisón holandés, color azabache, llamado Tornado, que está valuado en un cuarto de millón de dólares. Con Tornado, “El Bronco” encabezó una cabalgata en su primer acto de campaña como candidato independiente a la Presidencia de México.

Otras imágenes cómicas hicieron símil con la banda Bronco y uno de sus videos musicales, en el que la agrupación canta al interior de una celda. La imagen se acompañó de la leyenda “Primeras imágenes de Bronco en el penal”, al estilo de los Breakings News de los medios de comunicación.

Incluso, personajes de Los Simpson, como ya es costumbre, dieron pie para ironizar la situación que enfrenta el exgobernador de Nuevo León, pues compartieron una imagen del maleante de la serie, junto al Jefe de la Policía de Springfield, el jefe Gorgori. El maleante pregunta “volveré a la calle en 24 horas” y Gorgori responde: “tal vez sean 12”.