Descarta AMLO que consumo de fentanilo sea en todo México

López Obrador agregó que es importante el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales, para que no haya desintegración de la familia.

El mandatario federal afirmó en su conferencia matutina que en el caso del territorio mexicano no afecta a todas las regiones por igual, sino que es un conflicto exclusivo de algunas zonas o ciudadanos.

VILLAHERMOSA, TAB.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que México no enfrenta una crisis similar a la que vive Estados Unidos con el consumo de fentanilo, que en el vecino país abarca todo el país.

TE PUEDE INTERESAR: Cárteles mexicanos exportan su violencia a AL, afirma la ONU

“Nosotros no tenemos el problema que lamentablemente padecen en Estados Unidos, volvemos a lo mismo, por nuestras culturas y ¿dónde tenemos nosotros mayor consumo de drogas? En algunos estados o ciudades, pero no está extendido en el país”, cuestionó.

“Por eso tenemos que atender las causas, no sólo los efectos, no es a ver vamos a decomisar fentanilo, claro que lo vamos a hacer, pero lo que nos debe de importar más es que no haya quien consuma fentanilo o ninguna droga, atender las causas”, expresó.