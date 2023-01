Descarta Monreal abandonar las filas de Morena

CDMX.- Luego de reflexionar en Navidad y Año Nuevo, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, dejó atrás su dicho basado en la popular canción de “Diciembre me gustó la que te vayas”, y anunció que permanecerá en las filas de Morena, donde continuará buscando que haya piso parejo en la competencia para obtener la candidatura presidencial de 2024.

En entrevista, el legislador puntualizó que no declinará en su intención de ser presidente de la República y convertirse en el líder que México necesita. En este sentido, afirmó que será el pueblo el que tendrá la última palabra.

“Estoy tranquilo, diciembre me sirvió para reflexionar estoy muy sereno, muy claro en lo que está pasando en el país no estoy alejado de la realidad de los problemas que tiene nuestra nación... Mi futuro está determinado por el pueblo, por la gente, no he cambiado de opinión, sigo en mi sueño y en mi lucha real de estar en las boletas en el 2024”.