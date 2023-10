Descentralización quedará para próximo gobierno: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el tema de la descentralización del Gobierno Federal es una “asignatura pendiente”, por lo que de no concluir con esta tarea en lo que resta de su administración la siguiente se encargará.

El mandatario federal señaló que la llegada de la pandemia de Covid-19 complicó la mudanza de las oficinas del Gobierno Federal a otras entidades del país.

“¿Sigue vigente le compromiso de que la mayoría de las secretaria y dependencias del gobierno federal vayan a los estados? ¿Sigue vigente este compromiso?”, cuestionó la prensa en Palacio Nacional.

“Sí, sí, porque no hemos podido cumplirlo a cabalidad sino bueno, tenemos esa asignatura pendiente. Tenemos ese compromiso ir hacía allá. Se nos complicó, no es usar esto como excusa, pero sí con la pandemia necesitábamos estar aquí, la mudanza nos implicaba recursos, tiempo, no se trata solo de que se vaya la secretaría que corresponde sino que se busque que haya vivienda para los trabajados, que puedan garantizar también el que haya escuelas para sus hijos, garantizarles todo esto y es un proceso”, mencionó.