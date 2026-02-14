Destituido en la SEP, Marx Arriaga se niega a salir y convoca a protesta de 24 horas por libros

CDMX.- Luego de su despido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro afirmó que no se retirará del cargo y anunció que permanecerá en sus oficinas.

El exfuncionario sostuvo que la decisión de mantenerse en el lugar fue tomada por “Comités de Defensa” y convocó a una jornada de 24 horas, que definió como “Protesta con propuesta”, vinculada con la defensa de los libros de texto.

“Protesta con propuesta. Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto”, señaló en un mensaje, al añadir que la actividad buscará una “reflexión crítica” sobre el llamado “Humanismo Mexicano” y la Nueva Escuela Mexicana.

Arriaga Navarro también afirmó que permanecerá en las oficinas de la dependencia y llamó a sostener la movilización bajo el argumento de actuar de manera conjunta. “¡O luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”, expresó.

Como antecedente inmediato, este viernes Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que no había recibido una notificación oficial de su remoción, por lo que no se retiraría del área hasta contar con un documento formal.

En reacciones posteriores, pese a que la SEP confirmó su remoción, el exdirector reiteró que defenderá su permanencia en la dependencia y que mantendrá la convocatoria a la protesta de 24 horas en torno a los materiales educativos.

En el plano institucional, la situación queda sujeta a la notificación formal del movimiento administrativo y a las determinaciones que adopte la dependencia sobre el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, de acuerdo con los procedimientos internos correspondientes.