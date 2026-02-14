Destituido en la SEP, Marx Arriaga se niega a salir y convoca a protesta de 24 horas por libros

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 14 febrero 2026
    Destituido en la SEP, Marx Arriaga se niega a salir y convoca a protesta de 24 horas por libros
    Afirmó que permanecerá en las oficinas de la dependencia y llamó a sostener la movilización bajo el argumento de actuar de manera conjunta. ESPECIAL

El exfuncionario afirmó que no se retirará hasta recibir una notificación formal de su despido

CDMX.- Luego de su despido como director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga Navarro afirmó que no se retirará del cargo y anunció que permanecerá en sus oficinas.

El exfuncionario sostuvo que la decisión de mantenerse en el lugar fue tomada por “Comités de Defensa” y convocó a una jornada de 24 horas, que definió como “Protesta con propuesta”, vinculada con la defensa de los libros de texto.

TE PUEDE INTERESAR: Rescatan a perritos en avanzado estado de desnutrición en Monterrey

“Protesta con propuesta. Nuestros Comités de Defensa decidieron que resistiéramos en esta oficina donde se defendieron los Libros de Texto”, señaló en un mensaje, al añadir que la actividad buscará una “reflexión crítica” sobre el llamado “Humanismo Mexicano” y la Nueva Escuela Mexicana.

Arriaga Navarro también afirmó que permanecerá en las oficinas de la dependencia y llamó a sostener la movilización bajo el argumento de actuar de manera conjunta. “¡O luchamos juntos o nos derrotarán por separado!”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Localizan estructuras de drones y municiones tras operativo en Uruapan, Michoacán

Como antecedente inmediato, este viernes Arriaga Navarro ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que no había recibido una notificación oficial de su remoción, por lo que no se retiraría del área hasta contar con un documento formal.

En reacciones posteriores, pese a que la SEP confirmó su remoción, el exdirector reiteró que defenderá su permanencia en la dependencia y que mantendrá la convocatoria a la protesta de 24 horas en torno a los materiales educativos.

En el plano institucional, la situación queda sujeta a la notificación formal del movimiento administrativo y a las determinaciones que adopte la dependencia sobre el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos, de acuerdo con los procedimientos internos correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Destitución

Personajes


Marx Arriaga Navarro

Organizaciones


SEP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Doblete

Doblete
true

Reformas laborales: el legado de la 4T
Al revisar en la plataforma el apartado Contratos de obras, bienes y servicios en el municipio dedicado a Tequila, Jalisco, se encontró que ningún contrato ha sido subido desde octubre de 2024.

Revelan que exalcalde de Tequila nunca transparentó contratos ni auditorías
El funcionario explicó que los cierres parciales reportados en la carretera federal 54 obedecen a que el despliegue de seguridad continúa en la zona.

Zacatecas: aseguran que CJNG intentó rescatar a ‘El Braca’ con dron explosivo tras detención

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa.

Sarampión: señales tempranas que no debes ignorar
Para estudiantes de secundaria beneficiados con la Beca Rita Cetina ha concluido hace unos días el periodo de entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, contabilizando más de un millón de plásticos entregados.

¿Qué hacer si no recogí la tarjeta de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de secundaria?
Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes.

Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

Lío. El conflicto entre la familia de Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón suma un nuevo capítulo en los tribunales.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Garza y defiende la memoria de Julián