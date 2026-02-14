Localizan estructuras de drones y municiones tras operativo en Uruapan, Michoacán
Autoridades ejecutaron orden judicial y aseguraron equipo táctico, municiones y dispositivos tecnológicos vinculados a investigaciones en curso
En el marco de acciones coordinadas entre autoridades estatales y federales para atender la seguridad en Michoacán, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Francisco J. Múgica, en el municipio de Uruapan, donde fueron aseguradas estructuras de drones, armamento, equipo táctico y presunta droga.
La diligencia fue autorizada por un juez de control y ejecutada como parte de trabajos de inteligencia y del seguimiento a diversas líneas de investigación en curso.
ASEGURAN EQUIPO TÁCTICO, MUNICIONES Y DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS
Durante la intervención, realizada en cumplimiento del mandamiento judicial, personal ministerial y pericial aseguró diversos objetos considerados de interés criminalístico.
Entre los indicios localizados en el inmueble se encuentran una unidad DVR marca HiLook, mil 180 cartuchos calibre 7.62x51 milímetros, además de otros cartuchos de distintos calibres, así como cargadores para arma larga y corta.
También fueron asegurados cinco chalecos tácticos, equipo táctico diverso y sustancias con características de narcótico, además de contenedores etiquetados con siglas relacionadas con un grupo criminal.
HALLAZGO DE ESTRUCTURAS DE DRONES
Uno de los aseguramientos señalados como relevantes por la autoridad fue el de nueve estructuras de drones, junto con cuatro controles, un visor, once baterías, cargadores y quince repuestos de hélices.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, este tipo de dispositivos suele ser utilizado para labores de vigilancia, reconocimiento territorial y otras posibles actividades operativas ilícitas, entre ellas el uso de explosivos.
INDICIOS QUEDARON A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Todos los objetos localizados fueron fijados, embalados y puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis pericial y para la continuidad de las investigaciones correspondientes.
La autoridad ministerial mantiene el seguimiento del caso con el objetivo de determinar la posible relación de los indicios con actividades delictivas y establecer responsabilidades conforme a la ley.