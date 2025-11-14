Detienen a cinco presuntos delincuentes en operativos conjuntos en Michoacán

    Detienen a cinco presuntos delincuentes en operativos conjuntos en Michoacán
    El Gabinete de Seguridad informó este viernes que entre los detenidos se encuentra una mujer, y que durante los operativos fueron aseguradas seis armas largas. /FOTO: ESPECIAL

Las autoridades federales y estatales realizaron intervenciones simultáneas en Zamora, Apatzingán y Morelia, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia

CDMX.- Cinco presuntos integrantes de grupos delictivos fueron detenidos en una serie de operativos realizados por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Las intervenciones se llevaron a cabo en los municipios de Zamora, Apatzingán y Morelia.

El Gabinete de Seguridad informó este viernes que entre los detenidos se encuentra una mujer, y que durante los operativos fueron aseguradas seis armas largas, 220 cartuchos útiles y 11 cargadores. También se decomisaron casi 15 kilogramos de mariguana y cinco kilogramos de cristal.

Además del armamento y la droga, las fuerzas de seguridad confiscaron cuatro vehículos y diverso equipo tecnológico presuntamente utilizado para actividades delictivas. Las autoridades señalaron que todo el material será puesto a disposición de las instancias correspondientes.

Los operativos forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el domingo pasado, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez. La iniciativa busca reforzar la seguridad en zonas afectadas por la violencia.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones conjuntas tienen como objetivo desarticular células delictivas que operan en la región, así como intervenir puntos estratégicos utilizados para el traslado de armas y drogas.

“Continuaremos realizando operativos estratégicos para debilitar a los grupos delictivos y recuperar la tranquilidad en la región”, señaló el Gabinete de Seguridad en un mensaje difundido en la red social X. Añadió que las intervenciones continuarán en las próximas semanas.

Las autoridades estatales y federales reiteraron que mantendrán presencia en los municipios donde se han registrado repuntes de violencia, con el propósito de restaurar la estabilidad y garantizar condiciones de seguridad para la población. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

